2017 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu, yıllık izin ve tatil planlarını zaman yaklaşırken sürdürmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamış olduğu takvim üzerinden konunun detaylarını incelemek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman sorusunun cevabını bu şekilde netleştirebilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? İşte, bayram tatili hakkında detaylı bilgiler

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK, TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha gerileyerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı’nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

*31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe)

*1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma)

*2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi)

*3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar)

*4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi)

TATİL GÜNÜ 6 VEYA 10 GÜN OLABİLİR

Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması ve arife gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

KURBAN FİYATLARI ARTTI MI?

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, Kurban Bayramı'na kısa süre kaldığını ve kırmızı et fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, bu yılki kurbanlık fiyatlarında ciddi artış beklemediklerini ve üreticinin elinde yeterli stok olduğunu söyledi.

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında yükselen toptan kırmızı et fiyatlarının, temmuzdan itibaren kilogramda 3 ila 5 lira civarında düştüğünü belirterek, düşüşün eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini, bu yüzden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarında önemli artış öngörmediklerini ifade etti.

Fiyatların düşmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın et ithalatında gümrük vergisini düşürmesinin ve tüketimin azalmasının etkili olduğuna işaret eden Yücesan, bakanlığın kararının ardından ithal edilen yaklaşık 10 bin tonluk donuk karkas etin sanayiciyle buluştuğunu bildirdi.

Yücesan, kırmızı et fiyatlarının Kurban Bayramı'na kadar düşüşünü sürdüreceğini öngördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na kadar fiyatlar bu haliyle devam eder. Çünkü Et ve Süt Kurumu'nun aldığı tedbirler ve ithalat kararı var. Rutin şartlarda bu durum kurbana kadar sürer. En az 45 gün bu durağanlık sürer ve fiyatlarda bir yükseliş olmaz. Kurbanlık mal, hayvancının stoğunda ayrı bekleyen bir üründür. Şu anda üreticinin elinde yeterli stok var. Bakanlık da 'eğer herhangi bir eksiklik olursa bizim elimizde ithalat yetkimiz var, bu yetkiyi kullanırız' diyor. Bu yüzden kurbanlık fiyatları konusunda çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum."

"Canlı hayvan kilogramı 31-32 lira civarında oluşur"

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında ciddi bir yükseliş beklemediğini dile getirdi.

Kurbanlıkların hayvancılık sektöründe özel bir yerinin bulunduğunu, normalde fiyatının kırmızı etten biraz daha yüksek olduğunu aktaran Yücelmiş, "Kurbanlık getiren besici, çok fazla zahmet çekiyor. Büyük şehirlere Ağrı ve Kars gibi üretim merkezlerinden hayvanlar getiriliyor. Taşıma, konaklama ve yer tahsis gibi maliyetleri var. Ancak bu yıl kurbanlıklarda fiyatların çok yüksek oluşacağını düşünmüyorum. Maliyet artışlarını da göz önüne alarak canlı hayvan kilogram fiyatının bu kurbanda 31-32 lira civarında oluşacağını tahmin ediyorum. Geçen sene bu 29-30 lira civarındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAMDA İNDİRİMLİ ULAŞIM

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbuldaki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet verecek. 18 Eylül’de İstanbulda 5 bin 771 okulda, 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ile 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacak. Alınan kararla okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlanıyor.