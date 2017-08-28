Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili hangi gün başlıyor?

Bayram tatili ne zaman sorusu, 10 günlük tatilden faydalanamayan birçok kişinin sorgulamasına neden oldu. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar ile 10 güne çıkarılan tatilin ardından kamu çalışanı birçok kişi bayram izinlerine başlarken, binlerce vatandaş ise resmi Kurban Bayramı tatilini beklemeye devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman hangi gün başlayacak? İşte, vatandaşların merakla beklediği o tarih

HAYVAN PAZARINDA SAHTE PARA UYARISI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, hayvan satıcılarını ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

Bölgenin tek canlı hayvan satış yeri olan Hayvan Borsası, Kurban Bayramı öncesinde en hareketli günlerini yaşıyor. Kurbanlık alışverişlerinde sahte para ile dolandırıcılık olaylarının artacağını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü de sahte para konusunda önlemlerini artırdı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Borsası’na giderek vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağını gösterdi. Türk Lirası’nın özelliklerin yer aldığı broşürler de dağıtan ekipler, gerçek parayı sahtesinden ayıran özellikleri anlattı.



Ekipler, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:



“Maalesef her yıl insanlarımızı aldatmak amacıyla sahte parayla hayvan alımı veya sahte para bozdurma gibi birtakım taktiklerle art niyetli insanlar ortaya çıkıyor. Satıcılar, sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Sahte para kalemleri ile şüpheli gördüğünüz paraları çizerek sahte olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Dolandırıcılar, sahte parayı piyasaya sürmek için pazara gelip, nakit olarak alışveriş yapabilir. Sahte parayı gerçeğinden ayıran birçok özellik bulunuyor. Kurban alışverişinde sizlere verilen paraları mutlaka kontrol edin. Özellikle toplu para alımında paralar yavaş yavaş, tek tek kontrol edilerek sayılmalı. Destenin arasına sahte para yerleştirilmiş olabilir. Köyden gelen insanlarımızı veya tüccarlarımızı dolandırabiliyorlar. Vatandaşlarımızın kalpazanlara karşı çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ayrıca tırnakçılık diye tabir edilen yönteme de başvuranlar olabilir. Tırnakçılık da dolandırıcıların çok kullandığı bir yöntem. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmadan azami dikkat göstermelerini istiyoruz.”

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatili, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ile netlik kazandı. Buna göre, kamu çalışanları 28-29 Ağustos tarihlerinde izinli sayılarak 10 günlük tatil yapma şansına erişecek. İşte, o süreç;

26-27 Ağustos - Hafta sonu tatili

28 Ağustos Pazartesi - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

29 Ağustos Salı - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

30 Ağustos Çarşamba - Zafer Bayramı (tam gün resmi tatil)

31 Ağustos Perşembe - Kurban Bayramı Arefesi (kamu çalışanlarına tam gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Hükümetin kararıyla önümüzdeki Kurban Bayramı'nda kamu çalışanları 10 gün tatil yapacak ve bayramın dışındaki günlerde de idari izinli sayılacak. Bu durum özel sektör çalışanlarını da heyecanlandırıyor ama konunun onlarla direkt ilgisi yok. Özel sektör çalışanları memurların idari izinli sayıldıkları 28-29 Ağustos'ta tam gün 31 Ağustos'ta ise yarım gün çalışmak durumunda. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Elbette var.

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 10 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Fakat çalışanlar açısından bir tehlike söz konusu. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 2.5 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Öncelikle belirtelim bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 10 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı ay sonunda maaşını tam alacak.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 ağustos tam gün, 31 Ağustos perşembe yarım gün idari tatil oldu. İdari tatili kimlerin kapsayacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştu.İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin devlet memurlarını kapsamaktadır, özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. Tüm devlet dairelerine ve 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları, idari tatil kapsamında 10 gün tatil yapacaklar. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da bu kapsamda kurban bayramı tatilini 10 gün yapabilecekler.