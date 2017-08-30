Kurban Bayramı mesajları ve sözlerinde en güzel seçenekler

Kurban Bayramı'nın başlamasına çok az bir zaman kala, bayramda sevdiklerini hatırlamak isteyen vatandaşlar için Kurban Bayramı mesjalrı ve sözlerini hazırladık. Tek yapmanız gereken haberimizin içinde yer alan Kurban Bayramı mesajlarından en sevdiğinizi kopyalayıp, sevdiklerinize göndermek olacak. İşte, anlamlı ve güzel Kurban Bayramı mesajları.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır ve kurban genelde ilk gün kesilir. Kesilen bu etin üçte biri akrabaya, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenindir. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık ve hediyeler verilir. Çocuklar büyüklerinin elinden öper ve bayramda tüm küslükler son bulur.

Kurban Bayramı'nda görüşemediğiniz ve uzakta olan dostlarınıza bayram mesajları ile dileklerinizi ve dualarınızı iletebilirsiniz. İşte Kurban Bayramı mesajları..

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

*En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

*Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun

*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız..

*Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah"a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

*Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

*Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

*Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah"ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı"nız mübarek olsun canım dostlarıma.

*Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...

*Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

*Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

*Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

*Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

*Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

*Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun

*Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

*Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

*Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

*Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

*Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah"ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı"nız mübarek olsun canım dostlarıma.

*Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Kurban Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

*Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

*Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

*Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun..