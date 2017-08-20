Kurayla 1892 konut satacak

TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Orta gelir grubu için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı, satış için gerekli koşullar oluştu. Vatandaşlarımız imkanları ölçüsünde 144 bin lira ila 477 bin lira arasındaki konutlara başvuruda bulunabilecek” dedi. Projeye başvuru için “hiç konut sahibi olmama” şartı aranacağını vurgulayan Turan, başvuruların üç kategoride değerlendirileceğini söyledi. Turan, şöyle konuştu: “Bu kategoriler, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcı adaylarını kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 31 Aralık 2015’ten itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca herhangi bir gayrimenkulünün bulunmaması, konut kredisi kullanmamış olması, 18 yaşını doldurması gerekiyor. Başvuru sahipleri, konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabilecek.”Şartları sağlayan kişiler, 5-20 Eylül’de Halk Bankası’nın İstanbul’daki bütün şubelerinden 5 bin lira başvuru bedelini yatırarak projeye başvurabilecek.