Kuran’ın şifresi

Emrah Öner yazıyor

Güiza 14 numaralı forma giyiyor.Kezman’ın geçen seneki forması 9.Topla Güiza ile Kezman’ı.23.

Semih’in forması kaç?

23.

Kezman Fransa Lig’inde, 16 maç oynamış, 1 gol atmış.

Güiza Türkiye Lig’inde, 19 maç, 4 gol.

Toplam?

35 maç, 5 gol. Yani;

7 maçta 1 gol.

Semih?

12 maç, 4 gol. Yani;

3 maçta 1 gol.

7 – 3 = 4.

Semih tek forvete daha mı uygun peki?

Semih’in boyu 183 cm,

Kezman’ın boyu 182 cm, Güiza’nınki 180 cm.

183 – 182 = 1.

183 – 180 = 3.

1 + 3 = 4.

Eskiden “Bir kelime bir işlem” diye birşey vardı. Hala var mı bilmiyorum.

Kesin TRT Şeş’de devam ediyordur.

Tûnî dawî! (Tam sonuç!)

Peki desem ki sana, seneye bu takımdan 5 kişi kalsın. Kimleri tutarsın?

Alex, Carlos, David, Semih, Gökhan.

Forma numaraları?

10, 3, 99, 23, 77.

Toplarsak?

212.

Peki, taraftar kimleri sevmiyor? Kimleri sabah camiye bırakır gelir?

Deniz, Yasin, Can, Uğur, Josico, Maldonado, Ali Bilgin, Burak, Güiza, Emre.

Forma numaraları?

24, 53, 17, 25, 16, 33, 18, 7, 14, 5.

Toplam?

212.

Lost’taki 4 8 15 16 23 42 sayılarını girmezsen o zımbırtı patlıyor ya.

Sen Semih’i, Alex’i, David’i, Emreciksin’i böyle yanyana oynatmazsan bir gün Fener seyirci bir patlayacak, ne Lost kalacak ne Höst.

Başka bir örnek..

2002 senesi...

Lorant’lı Fenerbahçe, Kadıköy’de Adana ile 1-1, Ankara’da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalıyor. İşler çok kötü gidiyor.

Fakat 6 Kasım’da Fenerbahçe - Galatasaray 6-0.

Ohh! Lorant derin nefes alıyor, Galatasaray ilaç gibi geliyor.

Ondan 6 hafta sonra ne oluyor?

Lorant kovuluyor.

2009 senesi.

Aragones, Kadıköy’de önce Trabzon 0-0, sonra Gaziantep 1-1.

İşler çok kötü!

Fenerbahçe 7 – Hacettepe 0.

Ohh, Aragones rahatlıyor.

Ama, işaretler....

Ya 7 hafta sonra kovulursa?

Peki 7 hafta sonra hangi maç var ki?

Galatasaray...

11 harf.

Sayın Hocam, Galatasaray kelimesi, doğru mudur?

Merkezi İstanbul'da olan ünlü spor kulübü anlamına gelen, Galatasaray.

Jokersiz, 11 harf. Doğrudur.

Alkışlıyoruz Aragones’i...