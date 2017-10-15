Kuraklık pancar üreticisini vurdu

Sivaslı şeker pancarı üreticisi Aykut Kartal Aşağıada köyünde pancar üretimi yaptığını belirterek, ”Şeker pancara her sene gündeme geliyor. Bu sene tütün gündeme geldi. Fındık gündeme geldi. Ama Şeker pancarının fiyatlarında bir türlü yükselme meydana gelmedi. Biraz daha pancarın fiyatlarının yukarı çekilmesini istiyoruz. Ton fiyatımız 180-190 arasında değişiyor. Biraz daha bu fiyatların artmasını istiyoruz. Bu yıl da verim su olmadığından dolayı düşük. Bu sene kuraklık oldu. Geçen yıl daha iyiydi. ”dedi

Mahmut Topla isimli üretici, ”Bu sene kuraklık vardı. Kuyu vurdurduk. Kimi yerde çıktı kimi yerde çıkmadı. Yani masraf çiftçininki başka bir şey değil. Barajımız da su yok mazot pahalı. Verdiğimiz ürün ucuz. Bu topraktan çıkıyor. Eziyeti çok. Fiyatlar düşük. Her tarafta herkes derdini anlatıyor ama biz pancar üreticisi olarak burada derdimizi anlatamıyoruz. Şeker pancarının tonajını geçen sene 187 den alan var. 170 liradan alan var. Taban fiyatı 200 liradan alan var. Biz alıyoruz 180 liradan. Biz bunu anlayamıyoruz ”ifadelerini kullandı.