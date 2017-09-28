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Hürriyet >Ekonomi>'Kur makul seviyeye inecek'

'Kur makul seviyeye inecek'

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 12:16

Kurda istikrarın süreceğini düşündüklerini söyleyen Bakan Elvan, "Yıl sonu dolar kuru tahmini 3,63, bugün itibariyle kur geçildi söylemi doğru değil. Kurun makul yere ineceğini düşünüyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, son dönem ekonomik gelişmelere ve dolar/TL'deki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Elvan, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, sürdürülebilir kalkınma için yatırım ve üretimin çok önemli olduğunu belirterek, "Büyümenin motoru olacak kesim özel sektör olacak, çok sayıda tedbirimiz ve politikamız var. İş ve yatırım ortamını geliştirici politikalarımıza OVP'de ayrıntılı olarak yer verdik" diye konuştu.

2018 yılında yatırım yapacak yatırımcılar için destek mekanizmasının devam edeceğini bildiren Elvan, "Kamu yatırımlarıı özel sektörün önünü açablecek alanlara yönlendireceğiz. Gençlerin iş kurabilmeleri için girişim destekleme merkezler kurulacak" dedi. Elvan oluşturulan politikaların ve alınacak tedbirlerin tamamının büyümeyi sağlayacak ve istihdamı artıracak politika ve tedbirler olduğunun altını çizdi.

"Kur geçildi söylemi doğru değil"

Dolar/TL paritesindeki hareketliliği yorumlayan Bakan Elvan, "Ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 3,63, dolayısıyla bugün itibariyle kur geçildi söylemi doğru değil, yıl sonu ortalaması 3,58. Kurda istikrarın süreceğini düşünüyoruz. Kurun makul yere ineceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağbal, haziran ayı itibariyle 1 milyon 50 bin istihdam sağladıklarını belirtti.

Etiketler: Lütfi Elvan , dolar TL kuru , dolar ne kadar
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