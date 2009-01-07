Kupa'da iÅŸlem tamam

BeÅŸiktaÅŸ cephesinde deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hÃ¼cum ayaklarÄ± yine gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼cadeleci, savunmasÄ± da bir o kadar savruk ve bireysel hatalar yapmaya mÃ¼sait.Â GÃ¶rÃ¼nenÂ o ki ikinci yarÄ±da da BeÅŸiktaÅŸ Ã§ok gol yemeye devam edecek. MaÃ§la ilgiliÂ konuÅŸmadan Ã¶nce gelin maÃ§ boyunca tribÃ¼nÃ¼n dilinden dÃ¼ÅŸmeyen yÃ¶netim gerÃ§eÄŸimizi konuÅŸalÄ±m. YakÄ±n zamanda yÃ¶netimimizin yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶zensiz bir ÅŸekilde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belli olanÂ BeÅŸiktaÅŸ' Ä± bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlar arasÄ±ndan kimler Ã§Ä±karmak istiyor konulu basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± hepimiz izledik. Sizi bilmem ama benim bu toplantÄ±dan anladÄ±ÄŸÄ±m tek ÅŸey YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren' in BeÅŸiktaÅŸâ€™la ilgili ciddi kompleksleri olduÄŸu. Ben hiÃ§bir zaman BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸmedim, baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da dÃ¼ÅŸmemesi gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼klÃ¼k skorlarla elde edilen bir kavram deÄŸil.Â Â

DinÃ§er OruÃ§oÄŸlu yazÄ±yor

BÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼n kriterlerini doÄŸru tahlil ettiÄŸi takdirde baÅŸkanÄ±mÄ±z ve yÃ¶netim kurulumuz bÃ¶yle basÄ±n toplantÄ±lar yapma gereÄŸi hissetmeyeceklerdir. GÃ¼ndemde ki bir diÄŸer problemimiz yabancÄ± oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ ahlakÄ±. YÄ±llardÄ±r bu konuda her takÄ±m sorunlar yaÅŸadÄ±. YabancÄ±lar geÃ§ geldiler,Â sakatÄ±m deyip maÃ§ seÃ§tiler, gidenlerin gelmediÄŸi de oldu.Â FIFA' yaÂ CAS'a davalar aÃ§Ä±ldÄ±, bu davalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu da aleyhimize sonuÃ§landÄ±.Â KulÃ¼plerimizinÂ oyunculara verdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k miktardaki cezalarda sonradan affedildi. Peki bu sorunu nasÄ±l Ã§Ã¶zeceÄŸiz ? YapmamÄ±z gereken Ã§alÄ±ÅŸma kanunumuzdaki yabancÄ± uyruklu oyuncularÄ±n TÃ¼rkiye' de Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ± almasÄ±yla ilgili maddelerin sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ligimizin algÄ±lanan kalitesinin yÃ¼kseltilmesi. Ciddi bir Ã§alÄ±ÅŸmayla Cisse olayÄ±yla bir kez daha gÃ¼ndeme gelen bu sorunlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼n.ÂGelin biz maÃ§a dÃ¶nelim, BeÅŸiktaÅŸ bir kez dahaÂ Ä°nÃ¶nÃ¼' de seyircisi Ã¶nÃ¼nde 1-0 maÄŸlup duruma dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen 3-1 galip gelmeyi bildi.Â Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor da bize kÃ¼Ã§Ã¼k bÃ¼tÃ§eyle nasÄ±l iyi futbolÂ oynayan bir takÄ±m yaratÄ±labileceÄŸini ispat etti.Â Lig' in baÅŸlamasÄ±na az zaman kaldÄ± BeÅŸiktaÅŸ Kupada puanÄ±nÄ± 9' a Ã§Ä±kararak Gruptan Ã§Ä±kmayÄ± garantiledi. BakalÄ±m aynÄ± tempoyu lig maÃ§larÄ±nda da yakalayabilecekler mi ?