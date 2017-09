Kupa güzeldi futbol kötü

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bence her iki takımda kupayı hak edecek bir futbol oynamadı.Bizlere 60 dakika çile çektirdiler.Futbolun ne adı vardı, nede sanı.Kısacası rezil bir futbol oynandı.Yani dün akşam 60. dakikadan sonra oynanan, 30 dakikalık bir futbol seyrettik.Bu sabah erken kalkıp spor yazarları yorumları okudum.Yorumlar güzel ama gerçekçi değil. Her iki takımında kötü futbol oynamasını kimse eleştirmemiş. Beşiktaş’ın son 30 dakikada oynadığı oyun dışında.Olmayan oyun düzenleri, kimin ne yaptığının bilinmemesi, yüksek sayıda pas hataları, yürüyerek oynanan futbol yakışmadı her iki takıma.Koskoca Türkiye’nin güzide iki kulübü ve milyonlarca para kazanan futbolcuları bu futbolumu oynayacaklardı.Çok yazık. Çok.Futbolcuların maç içersinde birbirlerine olan davranışları bile çok kötü idi.Faule maruz kalıp yapılan isyanlar, hakeme yapılan itirazların usulleri çok kötüydü.Emre Belözoğlu, artık futbolu bırakması gerekiyor. Kafasında bitirmiş artık. Bir futbolcu uçan kuşa bile itiraz eder mi? Konuşup itiraz ettiği kadar futbol oynasa gene neyse.İbrahim Üzülmez’i yere göğe sığdıramıyorlar. Kaç maçtır ne oynadığını bana anlatacak var mı? Milli takım da dahil.Ne Fenerbahçe üzülsün ne de Beşiktaş sevinsin. Bizlere iyi bir maç seyretmediler bence.Daha çok söylenecek ve yazılacak olumsuz çok şeyler var ama taraftarları fazla kızdırmadan ben buraya kadar yazayım.Bence her iki takım da bu kupayı hak etmedi.Hak edecek futbol oynamadı.