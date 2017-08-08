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    Küp altın iddiası kenti karıştırdı

    İHA
    08 Ağustos 2017 - 17:00Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 17:00

    Hakkari Şemdinli'de mezarlıkta temizlik yapan işçilerin 14 adet külçe altın bulduğu söylentisi ilçede dilden dile dolaşırken, konunun çok farklı olduğu ortaya çıktı.

    Şemdinli Belediyesi bünyesinde çalışan bir grup işçinin Asri Mezarlık'ta yaptığı temizlik çalışması sırasında bir küp bulunduğu iddia edildi. İşçinin elindeki tırmığa takılan küpün içerisinde 14 adet sikke olduğunu fark eden belediye personelleri, durumu hemen emniyete bildirdi. Emniyet yetkileri de Sasani dönemi ait sikkeleri Van Müze Müdürlüğüne gönderdi.

    İlçede kısa sürede küp içerisinde 14 adet külçe altın bulunduğu söylentileri yayılırken, konunun çok farklı olduğu sonradan ortaya çıktı.

    Van Müze Müdürlüğü yetkilileri, Şemdinli’de bulunan 14 adet sikkenin kendilerine teslim edildiğini belirterek, “Sikkeler Sasani dönemine aittir. Onları Van Müze Müdürlüğü olarak muhafaza edeceğiz” dediler.

    Etiketler: Şemdinli , Altın , mezarlık
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