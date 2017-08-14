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    Künefe zehir oldu! Ankara'da 18 kişi zehirlendi

    Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA DHA
    14 Ağustos 2017 - 21:50Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:01

    Ankara’da künefe imalatı yapan bir dükkandan çıkan gaz nedeniyle 18 kişi zehirlendi.

    Olay, akşam saatlerinde Keçiören’in Bademlik Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan dört katlı bir apartmanın birinci katında bulunan künefe imalatı yapan bir dükkandan çıkan gaz nedeniyle 18 kişi zehirlendi.

    Yaşanan olay sonrası mahalleye çok sayıda ambulans sevk edilerek aralarında çocuklarında bulunduğu 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise vatandaşları güvenlik şeridi çekerek dükkanın çevresinden uzaklaştırdı. Olay yerinde AFAD ile polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

    Maske takarak dükkana giren AFAD ekipleri dükkan içerisinde ölçüm yaptı. Yapılan inceleme sonrası 18 kişinin klima gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

     

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    Etiketler: zehirlenme , gaz zehirlenmesi , ANKARA
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