Kundu'ya 'Gold Residence' projesi

ANTALYA’nın Kundu oteller bölgesinde Ekş Ekşioğlu Holding, yeni bir projeye başlıyor. Gold Residence Urkay projesini 18 ayda tamamlanması hedeflenirken, proje kapsamında 61 metrekare ve 110 metrekare aralığında farklı daire tipleri bulunuyor. 83 dairenin yer alacağı projenin yüzde 75’i ise yeşil alana sahip.



SOSYAL ALANLAR ÖNEMLİ

Projenin birçok önemli sosyal donatı alanına sahip olduğunu anlatan Ekş Ekşioğlu Holding yetkilileri, şu bilgileri verdi: “Projede toplam 83 daire yer almakta. 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilen projede yüzde 75 yeşil alan var. Bu alanda yetişkin ve çocuk havuzu, spor sahası, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları mevcut. Ayrıca açık otopark ve 7/24 güvenlik hizmeti de bulunacak. Daire içlerinde mobilya ürünü olarak; oturma grubu, TV ünitesi, yatak odası takımı, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları modern ve özgün bir iç mimari tasarımla alıcıya sunulmakta. Bunlar çok önemli çalışmalar”



YATIRIMDA ÖNE ÇIKIYOR

Projenin yatırımcılar açısından da önemli olduğunu anlatan yetkililer, şöyle konuştu: “Yıllık 10 milyon turistin giriş yaptığı Türkiye’nin turizm merkezi olan Antalya Kundu’da yüksek kira getirisi sunacak olan Urkay projesi kısa bir süre için uygun ödeme koşullarıyla satışa çıktı. Banka kredisi olmaksızın, 0 faiz ve 60 ay taksit ile firma bünyesinde taksitlendirme imkanı sunulan projede ilk 18 ay taksitler 900 TL olarak ödenecek. Şu anda metrekaresi 3 bin 900 liradan satılan Gold Residence Urkay’ın; tamamlandığında aylık kira getirisinin 1.400 TL olması öngörülmekle beraber tamamlandığında metrekare satış fiyatının 4 bin 750 ila 5 bin lira arasında gerçekleşeceği düşünülmekte. Bu da 18 ay sonra ortalama yüzde 20 prim yapacağı anlamına geliyor.”



PLAJLARA 5 DAKİKA MESAFEDE

PROJENİN konum itibariyle de öne çıktığını anlatan Ekş Ekşioğlu Holding yetkilileri, “Son dönemlerde yeni konut projelerinde tüketiciler daha çok konuma dikkat ediyor. Gold Residence Urkay projemiz Belek Golf Merkezine 12 dk, Antalya Uluslararası Havalimanı’na (AYT) 11 dk, Lara Plajlarına 5 dk, denize 2 dk, Antalya Şehir merkezine 25 dk, Saklıkent Kayak Pisti’ne 90 dk mesafede yer alıyor” dedi.