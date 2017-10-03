Kundaklama dehşeti! 2 Türk ailenin büyük acısı...

Mulhouse'da Türk nüfusun yoğun olduğu Bourtzwiller mahallesindeki bir binada önceki gece yangın çıktı. Beş katlı binanın bodrum katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla binada yaşayan 20 kişiyi tahliye etti.

Ancak yangında 3'ü Türk çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.



Damla 6, Emirhan 8 yaşındaydı

Yangın, iki Türk aileye ateş düşürdü. Kahramanmaraşlı Oğuzhan (31) ve Hüsne Aksu (29) çiftinin çocukları Damla (6) ve Emirhan'ın (8) öldüğü bildirildi.

Sabah gazetesinin haberine göre Gümüşhaneli İsmail Ertuç'un 9 yaşındaki kızı Senem de yangına kurban gitti. Ertunç'un oğlu Eyüp'ü (6) kurtarıp dışarı çıktığı ancak kızını kurtarmayı başaramadığı öğrenildi. Ertuç'un eşi Nihal Ertuç'un (26) ise bir Türk aile tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

İki çocuğunu kaybeden Oğuzhan Aksu da yangında yaralandı, durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. Eşi Hüsne Aksu'nun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Mulhouse Savcısı Dominique Alzeari, "Yangının büyük olasılıkla kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm bulgular bizi bu kanıya götürüyor" dedi. Yangın sırasında bölgede bulunan bir kişinin gözaltına alındığını belirten Alzeari, şüphelinin kundaklama ve haneye tecavüzden sabıkası olduğunu kaydetti.

Semt sakinleri ise gözaltına alınan kişinin, yangını haber veren ve kapıları çalarak dışarı çıkmalarını sağlayan komşuları olduğunu söyledi.

Mulhouse kentinde 2014'te kundaklanan bir binada da 3 Türk hayatını kaybetmişti.

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım dün akşam aileleri arayarak taziyeleri iletti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da olayla ilgili kriz masası oluşturulduğunu ve bir yetkilinin Fransa'ya gittiğini bildirdi.