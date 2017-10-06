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    Kundaklama çıktı: Hiphopçı Mahmut gözaltına alındı

    DHA
    06.10.2017 - 21:46 | Son Güncelleme:

    MERSİN’in Tarsus İlçesi’ndeki sebze halinde çıkan yangında, plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı 18 depo yanarak kullanılamaz hale geldi. 50 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun yanmasına neden olduğu iddia edilen kişinin Hiphopçı Mahmut olarak bilinen Mahmut Türk olduğu belirlendi ve gözaltına alındı.

    Yangın, saat 05.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi’ndeki Tarsus Sebze Hali’nin depolar kısmında başladı. Plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı depolar kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen alevleri fark eden hal görevlilerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 araç ile yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri yaklaşık 2 saatte söndürebildi.

    Kundaklama çıktı: Hiphopçı Mahmut gözaltına alındı

    İtfaiye erlerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan incelemede, 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun kullanılamaz hale geldiği ve depoların önünde park halindeki bir TIR’ın dorsesinin de yandığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedenin belirmesi için çalışma başlatıldı.

    HAL KUNDAKLANMIŞ

    Tarsus Sebze ve Meyve Hali’ndeki yangınının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde şüpheli bir kişi saptandı. Gazipaşa Mahallesi’ndeki sebze meyve halinin depolar kısmına gece elinde yanıcı maddelerle gelen ve depoları tutuşturmak için uzun süre çaba sarf eden şüpheli, alevlerin yükselmesi üzerine duvardan atlayarak olay yerinden uzaklaştı.

    Kundaklama çıktı: Hiphopçı Mahmut gözaltına alındı

    Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis, yaklaşık 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun kullanılamaz hale geldiği ve park halindeki bir TIR’ın dorsesinin de yanmasına sebep olan kundakçının kimliğini tespit etme yakalama çalışmasına başladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Tarsus Sebze ve Meyve Hali’nde 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun yanmasına neden olduğu iddia edilen kişinin Hiphopçı Mahmut olarak bilinen Mahmut Türk olduğu belirlendi.

    Kundaklama çıktı: Hiphopçı Mahmut gözaltına alındı

    Polis tarafından gözaltına alınan Türk, ilk sorgusunda ısınmak için ateş yaktığını öne sürerek, daha sonra uyuya kaldığını ve uyandığında da depoların alev aldığını gördüğünü, bu yüzden panikleyip duvardan atlayarak kaçtığını söylediği belirtildi.

     

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    Etiketler: mersin , yangın , kundaklama , gözaltı , hiphopçu mahmut , son dakika , haber
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