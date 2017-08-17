Kumpasın üç ayağı var: Suç duyurma, rehin alma, hedef gösterme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın “Enis Berberoğlu bu görüntüleri nereden, nasıl temin etti? Sayın Kılıçdaroğlu’nun 17 Mayıs 2015’te Zaman gazetesine yaptığı ziyaretle bu görüntüler arasında ilişki var mı?” sorularını da içeren yedi maddelik listesine CHP Sözcüsü Bülent Tezcan yanıt verdi. Tezcan, “Soruların ciddiye alınır yanı yok. Bu kumpasın üç ayağı var; suç uydurma, rehin alma, hedef gösterme. Enis Berberoğlu rehin alınmıştır” dedi. Tezcan, Hürriyet’e şunları söyledi:

“O sorular bir telaşı gösteriyor. Ayrıntılı olarak cevap vermeye değer değil. Siz oraya silah yolladınız mı, yollamadınız mı, bunu söyleyemiyor. Dünyanın her yerinde bir ülkeden başka bir ülkenin çatışma bölgesine silah taşınıyorsa gazeteci için bu haberdir, siyasetçi için de takip edilecek bir olaydır. Ana muhalefet partisini, ‘Sen bunu niye takip ettin’ diye suçlamak için kişinin ya aklıyla problemi olması lazım veya o işten dolayı ciddi bir telaş içerisinde olması lazım. Biz hiçbir zaman FETÖ ile aynı gemide olmadık, ama devlet gemisini FETÖ’ye onlar teslim ettiler, kendileri de onun tayfası oldular.”

‘OPERASYONEL GAZETECİLİK’

BU kumpasın üç ayağı var: Bir suç uydurma, iki rehin alma, üç hedef gösterme. Bugüne kadar bütün kumpas davalarında bunu yaptılar. Daha önce FETÖ’yle ittifak halinde yapıyorlardı. Enis Berberoğlu şu anda rehin alınmıştır. Bakın bir operasyonel gazetecilik yerleşti. Yalan haberlerle kumpası köpürten bir anlayış. Bu operasyenel gazeteciliğin ne yazık ki genel yayın yönetmeni fiilen AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmuştur.