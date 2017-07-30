Kumpas mağduru hâkimler sivil yargıya

Kararnamede, FETÖ/PDY’nin Askeri Yargı İddianamesi’nde kumpas mağduru olarak adı geçen İzmir Askeri Casusluk Davası’nda beraat eden hâkim Yarbay İsmail Volkan Şahin Ankara Hâkimliği’ne, askeri hâkim Özcan Celep de Hatay Hâkimliği’ne atandı. 40 kişilik Adli yargı kararnamesinde ise Bakırköy Hâkimliği’ne atanan Recep Uyanık dikkat çekti. 2014’te İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimi olan Uyanık, 17 Aralık soruşturması sırasında eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın malvarlığı üzerindeki tedbiri kaldırmıştı.



CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NA BERAAT İSTEYEN SAVCI

Ankara Cumhuriyet Savcısı İsmail Yalçın ise Ankara Batı (Sincan) Cumhuriyet savcılığına atandı. Yalçın geçen yıl dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin yasanın yürürlüğe girmesiyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki SSK Genel Müdürü’yken görevi kötüye kullanma iddiasıyla açılan davada beraat istemişti. Kılıçdaroğlu hakkında 2000’de açılan dava, 2002’de milletvekili seçilmesinin ardından 2003’te durdurulmuştu.



HSK Genel Kurulu’nun dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla da aralarında 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkim Çetin Sönmez’in de bulunduğu 67 hâkim savcının ihraçlarına yeniden inceleme talepleri kesin olarak reddedildi. HSK hâkim ve savcıların Nisan 2017 terfi sonuçlarını da açıkladı ve 2 bin 467 hâkim ve savcının dereceleri yükseldi.



