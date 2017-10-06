‘Kumkapı Halıları’ sergileniyor

Arkas Koleksiyonu’ndan, Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki nadide Kumkapı halıları, İstanbul’da ilk defa Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergileniyor. Osmanlı saray geleneğinin 20. yüzyıldaki temsilcisi olan Kumkapı halılarını sanatseverlerle buluşturacak sergi, 5 Aralık’a kadar açık kalacak. 19. yüzyıl sonunda İstanbul’un Kumkapı bölgesinde kurulan halı atölyelerinde üretilen halılar günümüzde Kumkapı halıları olarak biliniyor. 19. yüzyıl sonunda Anadolu’dan İstanbul’a göç eden halı ustaları, hem saray ve çevresi hem de yurtdışındaki alıcılar için halılar imal ettiler. 1929’da tüm dünyayı etkisi altına alan Büyük Buhran, Kumkapı’daki halı üretimini de etkilemiş ve buradaki son atölye 1930’da kapanmıştı. Kumkapı halıları, ipek halıcılığının bugüne kadar üretilmiş en nadir örnekleri kabul ediliyor.