Kumaşlar yarıştı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen kumaş tasarım yarışmasının finali, önceki akşam İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Raffles İstanbul Zorlu Center’da yapıldı.
Gecede modacı Hakan Akkaya’nın 10 finalist tarafından üretilen kumaşlarla hazırladığı tasarımlar podyuma taşındı. Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Demet Şener gibi ünlü mankenlerin görev aldığı final gecesine Bengü de şarkılarıyla renk kattı.
ÜNLÜLER ORADAYDI
Jürisinde Arzu Kaprol, Buket Özkalfalar, Debora Zakuto, Dilek Hanif, Fatih Bilici, Feryal Gülman, Gözde Sarar, Hülya Sevindik, Ivana Sert,
Nihat Odabaşı, Nurhan Osmanoğlu, Ruken Mızraklı, Isham Sardouk, Siren Ertan, Süleyman Orakçıoğlu, Yalçın Ayaydın, Yıldırım Mayruk ve Yılmaz Vural’ın yer aldığı geceye sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
BİRİNCİYE
10 BİN EURO
Yarışmada Sebiha Alganer birinci oldu. 10 bin euro ile ödüllendirilen Alganer ayrıca 100 bin TL değerinde yurtdışı eğitim ödülü kazandı. İkinci Yelda Şebnem Eker, üçüncü de Alessa Firrincieli seçildi.
Fatih ÜREK - Kerimcan DURMAZ
Jüri üyeleri yarışma öncesi basın mensuplarına poz verdi.
Birinci seçilen Sebiha Alganer, ödülünü Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı.
İkinci olan Yelda Şebnem Eker’e ödülünü İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan takdim etti.
Alessa Firrincieli, üçüncülük ödülünü Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’dan aldı.
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