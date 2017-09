Kültürel devrim lazım

Kurtulmuş özetle şunları kaydetti:

ELYAZMASI KESE KÂĞIDI OLDU

“Binlerce yıla dayalı zengin bir kültür mirasımız var. Kültür Bakanı olduktan, işin içine girdikten sonra her gün yeni bir şey öğreniyorum. Burada temel öğe, kültürel zenginliğimizin kamuoyunda farkındalığını oluşturmak. Süleymaniye, çok zengin bir kütüphane. Ama biz, uzun bir süre elyazması kitapların kese kâğıdı olarak kullanıldığı bir ülkenin çocuklarıyız. Türk sanat musikisinin 1936-1938’de iki yıl TRT’nin radyosundan yayınlanması yasaklanmış. Anadolu’dan, buralardan bunlar neden gitti. Bunların yüzüne bile bakmamışız. İstanbul’un göbeğindeki mezar taşlarının yeni yeni farkına varıyoruz. Her biri kültür hazinesi olan mezar taşları. Maalesef biz 100-150 yıldır kültürel mirasımızın bir şekilde farkında olmamışız. Bir kısmını reddetmişiz, bir kısmını önemsememişiz, bir kısmını bize ait görmemişiz. Şimdi bunların hepsini yeniden toparlama zamanı. Önce kültürel zenginliğin ortaya konulabilmesi için zihinsel bir geçiş; tabiri caizse devrim yapmamız lazım. Bu topraklara ait olan her şey bize aittir. Bizim bunu milli kültürümüzün bir parçası olarak görmemiz gerekiyor.

BİNDE BEŞ PAY ALIYORUZ

Bir başka meselemiz de Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeden en az pay alan bakanlık. Binde 5 pay alıyoruz. Bu da ne kadar kültüre önem verdiğimizi gösteriyor. Burada da bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın ‘her şeyi yaptık ama kültür alanında zayıf kaldık’ itirafı bir yerde de bütçeyi arttırmanın işareti olabilir.

KİTAP VADİSİ GİBİ OLACAK

Rami Kışlası’nın birinci bölümü bitti. İkinci ve üçüncü bölümünün ihalesi yapılacak. Orası 8 milyon kitaplık büyük bir kütüphane, kitap vadisi gibi olacak. Birkaç yıl içerisinde tamamlamayı ümit ediyoruz.

PARA MÜZESİ KURULACAK

Topkapı Sarayı’nın etrafında bir para müzesi kurulması düşüncemiz var. Çok ciddi bir müze eksiğimiz var. Şu anda Topkapı Sarayı’nın mahzenlerinde olanlar, bizim sergilediklerimizden 10 kat daha fazla. Fuat Sezgin Kütüphanesi bitiyor. Orada da Almanlarla sıkıntı yaşıyoruz. Bırakmıyorlar. O da yolunda gidiyor.

DÜNYA ÇAPINDA ORKESTRA OLACAK

Önümüzde büyük bir ölü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası var. İçi çok güzel. Sahnesi, opera çukuru mükemmel bir yer. Büyük para harcanmış. 1991’de başlamış, 1996’da onaylanmış, inşaatına başlanmış, orayı bitirmek lazım. Dünya çapında senfoni orkestrası olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bitirme ihalesini yaptı. İhale tamam. 2019’a onu da bitirmek lazım.

Çok uzamış, yazık günah.”