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    Haberler >Kitap Sanat>‘Kültür polisi’ teşkilatı kurulsun

    ‘Kültür polisi’ teşkilatı kurulsun

    Umut ERDEM/ANKARA
    24.01.2018 - 20:49 | Son Güncelleme:

    YURTDIŞINA kaçırılan kültür varlıklarının iadesinin sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu güncelledi. Raporda, İtalya’da kültür mirasının korunması için İtalyan Jandarma Komutanlığı’na (TPC) bağlı faaliyet gösteren polis teşkilatı örnek gösterilerek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde benzer ‘kültür polisi’ teşkilatı kurulması önerildi.

    İlk toplantısını 19 Ekim’de yapan Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev süresi doldu. Bu süre 25 Ocak itibariyle 1 ay daha uzatılırken, ilk taslak raporun ardından komisyon üyeleri ve diğer ilgili paydaşlardan alınan görüşlerle güncellenen raporda yer alan yeni çözüm önerileri dikkat çekti. Öneriler arasında sit alanlarıyla müze ve kütüphanelerde bekçi veya koruma güvenlik görevlisi kadrosu ihdas edilmesi, kültür varlıklarının Türkiye’ye iadesi çalışmalarını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir enstitü kurulması, gümrük kapılarındaki kontrollerin titizlikle yerine getirilmesi için her gümrükte kadrolu olarak arkeolog ve sanat tarihçilerinden müteşekkil kontrol ekiplerinin oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretimde çocuklarda eski eser sevgisini oluşturacak etkinliklerin yapılması da bulunuyor.

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    Etiketler: gazetehaberleri , rapor
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