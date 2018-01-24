‘Kültür polisi’ teşkilatı kurulsun

İlk toplantısını 19 Ekim’de yapan Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev süresi doldu. Bu süre 25 Ocak itibariyle 1 ay daha uzatılırken, ilk taslak raporun ardından komisyon üyeleri ve diğer ilgili paydaşlardan alınan görüşlerle güncellenen raporda yer alan yeni çözüm önerileri dikkat çekti. Öneriler arasında sit alanlarıyla müze ve kütüphanelerde bekçi veya koruma güvenlik görevlisi kadrosu ihdas edilmesi, kültür varlıklarının Türkiye’ye iadesi çalışmalarını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir enstitü kurulması, gümrük kapılarındaki kontrollerin titizlikle yerine getirilmesi için her gümrükte kadrolu olarak arkeolog ve sanat tarihçilerinden müteşekkil kontrol ekiplerinin oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretimde çocuklarda eski eser sevgisini oluşturacak etkinliklerin yapılması da bulunuyor.



