Kültür mantarına talep hızla artıyor

İlçenin Yarımca Mahallesi’nde, Sinan Yavuz tarafından kurulan kültür mantarı üretim tesisinde günlük 100-150 kilogram mantar yetiştiriliyor. Tesis, barındırdığı zengin protein ve vitaminler sebebiyle her geçen gün ilginin arttığı kültür mantarı için şehir içi ve şehir dışından gelen talebe yetişmeye çalışıyor. Kapasitesinin artırılması planlanan tesis, Yavuz ailesinin yanı sıra çalıştırdıkları kişiler için de ekmek kapısı oldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, tesisi gezerek ilgililerden bilgi aldı. Orhan, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek besin değeri sayesinde kültür mantarının üretim alanlarının giderek arttığını söyledi.