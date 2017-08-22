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    Kulp'ta PKK operasyonu: 2 terörist öldürüldü

    AA
    22 Ağustos 2017 - 10:13Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:13

    Kulp'ta PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist öldürüldü, bir terörist yakalandı. Çermik ilçesinde ortaya çıkarılan 2 sığınakta 250 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

    Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kulp ve Çermik ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20-21 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

    Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrasındaki operasyonda dün 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ yakalandı. Çatışmada yaralanan bir güvenlik korucusu da helikopterle sevk edildiği Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Operasyonda 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 300 fişek, 4 el bombası, 2 şemsiye ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. 

    İKİ SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    Öte yandan, Çermik ilçesinin Göktepe ve Aynalı köyleri sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.
    İçerisinde 118 fişek, el bombası, silah üstü termal kamera, M-16 şarjörü, 250 kilogram amonyum nitrat, 650 pil, 3 küçük tüp ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesinin bulunduğu sığınaklar imha edildi.  

    Etiketler: Diyarbakır , Kulp , operasyon , PKK
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