Kulp'ta PKK operasyonu: 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kulp ve Çermik ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20-21 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrasındaki operasyonda dün 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ yakalandı. Çatışmada yaralanan bir güvenlik korucusu da helikopterle sevk edildiği Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Operasyonda 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 300 fişek, 4 el bombası, 2 şemsiye ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

İKİ SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Çermik ilçesinin Göktepe ve Aynalı köyleri sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.

İçerisinde 118 fişek, el bombası, silah üstü termal kamera, M-16 şarjörü, 250 kilogram amonyum nitrat, 650 pil, 3 küçük tüp ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesinin bulunduğu sığınaklar imha edildi.