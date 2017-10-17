Kullanıcıları gizli gizli izleyen OnePlus'tan geri adım

"Amiral gemisi katili" sloganlı akıllı telefonlar üreten OnePlus, son birkaç yılda adını fazlasıyla duyurdu ve hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Her yeni modeliyle kendini daha fazla geliştiren OnePlus, ayrıca yazılım noktasında da önemli adımlar attı. Çinli şirket OnePlus'ın kendi geliştirdiği özel Android mobil işletim sistemi olan OxygenOS başarılı özellikleriyle kullanıcıları memnun etse de, kişisel verileri ihlal etmesiyle tüm dikkatleri OnePlus'a çevirdi. OnePlus'tan ise konuyla ilgili açıklama gecikmedi.





OnePlus Kurucu Ortağı Carl Pei hazırladığı blog yazısında, kullanıcı bilgilerini topladıklarını doğrulayarak, bunun sebebinin yine kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunma istekleri olduğunu açıkladı. Gizliliği çok ciddiye aldıklarını ve bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşmadıklarını da sözlerine ekleyen Pei, kendilerine gelen tepkileri dikkate aldıklarını söylerken, artık gizli veri toplamayacaklarının altını çiziyor. Bundan sonra bilgi paylaşımını, OnePlus kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen kullanıcıların takdirine bırakacaklarını ifade eden Pei, telefonun ayarlar kısmına yerleştirecekleri bir onay mekanizması ile bunun takibini yapacak.

OnePlus'ın daha önce kullanıcılarından izinsiz olarak elde ettiği bilgiler arasında, telefon numaraları, MAC adresleri ve Wi-Fi bilgileri yer alıyordu.



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