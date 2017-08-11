Külkedisi miyiz ki gece 12’den önce evde olalım

Kampanyaya Kongre Partisi’nin kadın lideri Sharmistha Mukherjee de “Gece 12’de sokakta olmam tecavüze, tacize uğrayabileceğim anlamına gelmiyor. Onurum hakkımdır” tweeti’yle destek verdi.

TACİZCİ SİYASETÇİNİN OĞLU

Kadını taciz edenlerden biri de iktidar partisi Baharatiya Canata’nın (BJP) önde gelen politikacılarından birinin oğlu olan Vikas Barala’ydı. Barala gözaltına alınırken DJ Varnika Kundu ise olaydan kıl payı kurtulduğunu anlattı. BJP’den önde gelen bir politikacı olan Ramveer Bhatti ise başına gelenlerden dolayı kadını suçlayan bir açıklama yaptı. BBC Türkçe’nin haberine göre Bhatti, “O kız 12’de sokakta olmamalıydı. Neden gecenin o saatinde araba kullanıyordu. Anne-babalar çocuklarına göz kulak olmalı. Onları geceleri sokağa salmamalı. Neden gece dışarıda olunsun?” dedi.