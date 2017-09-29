Kulisleri sallayan 'hastaneye kaldırıldı' iddiasında Gökçek'ten videolu yanıt...

"Bugün bazı internet sitelerinde özellikle burun kanaması nedeniyle sabahleyin acilen hastaneye kaldırıldığım yazıyor" diyen Gökçek, Önkibar'a ve iddiaya sert tepki gösterdi.

Gökçek yayınladığı videoda "Allah'a hamdolsun hiçbir şeyim yok. Sadece bir burun kanaması nedeniyle... kongreye gidiyordum, geçtiğimiz günlerde, Mamak kongresine. Sabahleyin azıcık bir kanama. Giderken hastaneye uğradım, bir daha kanama manama olmasın diye.

Gümüş sülfür diyorlar onu sürdü, geçti. Ben ilaç kullanıyorum akşamları, burun tıkanıklığı yaşamamak için ondan dolayı olan bir olay.

Aman yarabbi, hastaneye kaldırılmışım ortalığı velveleye veriyorlar.

Arkadaş bir türlü beni öldüremediniz. Rabbim dilemedikten sonra bana hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşmayın. Bir taraftan beni makamımdan indirmeye çalışıyorsunuz, bir taraftan öldürmeye çalışıyorsunuz. Sağım, canlıyım. Bugün cami açılışı yaptık, şu anda da Tekno Kent'te yemekteyim.'

Bizi sevenler sevinir, sevmeyenler de bu haberim üzerine üzülür. Benim hakkımda kim ne istiyorsa Rabbim aynısını versin. İyiyse iyi, kötüyse kötü" ifadelerini kullandı.

Önkibar, söz konusu yazısında Gökçek'in, Kadir Topbaş’ın istifa ettiği günün ertesi sabahı burundan sürekli kan gelmesi ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını iddia etmişti.