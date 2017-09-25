Kulislerde onun adı var

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 51 yaşında. Antalya’nın Alanya ilçesinde doğan Uysal, ilk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukat olarak iş hayatına atılan Uysal, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti’nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimlerde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Mevlüt Uysal, Hatice Uysal ile evli ve dört çocuk babası.

YILDIRIM: BİR İLÇE BAŞKANI OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İstifa tek taraflı bir iradedir. Ben sonuca bakarım. Bunun en güzel cevabı Kadir Bey’dedir. Kadir Bey’le istifa öncesinde ve sonrasında görüştüm. Gerekçesini bana söylemedi, sadece bilgi verdi. Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir. Bununla ilgili pazar günü Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız geniş katılımlı bir istişare yaptı. Hafta sonunda süre doluyor. Perşembe günü belediye meclisi seçim yapacak, bir arkadaşımız görevi doldurmuş olacak” dedi.