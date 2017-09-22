Kulislerde bu konuşuluyor: Kadir Topbaş istifa edecek mi?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dün akşam sosyal medya hesabından, Topbaş’ın yakın çevresine istifa ettiğini açıkladığını, konunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiği ve Erdoğan’ın “Beklesin” dediği, Topbaş’ın da bunun üzerine “5 Ekim’e kadar bekleyeceğim” dediğini ileri sürdü.

Dünkü Ak Parti Grubu’nun kararı ve iddialar üzerine gözler Topbaş’a çevrildi. Topbaş, dünden beri sessizliğini sürdürürken, Ak Parti kaynaklarından, Topbaş’ın bugün akşam saatlerinde yapacağı açıklamayla “istifa etmeyeceğini” duyuracağı öğrenildi.



Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın Topbaş’ın bugün yaptığı açıklamada, Topbaş’ın gün içinde açıklama yapacağına dair sözler kafaları karıştırdı.

Bugün Saraçhane’deki Başkanlık makamına gelmeyen Topbaş’ın yapması beklenen açıklama gazetecileri de harekete geçirdi. Çok sayıda basın mensubu Topbaş’ın Fatih Camii’nde Cuma namazı kılacağı yolundaki aldığı duyum üzerine Fatih Camii’ne gitti. Çok sayıda İBB bürokratı ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ile meclis üyeleri, cami çıkışında Topbaş’ın içeride olmadığını söyledi.



Damadı Ömer Faruk Kavurmacı’ının FETÖ soruşturması sonucu tutuklanmasının ardından, sürekli istifası gündeme getirilen Topbaş’ın bugün, ABD’den dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı telefon görüşmesinin ardından son kararını açıklaması bekleniyor.



Tartışmaların fitilini son olarak, Topbaş’ın Temmuz ayında İBB Meclisi’nden oy çokluğuyla onaylanan 5 imar dosyasını, yeniden görüşülüp incelenmesi için Meclis’e iade etmesi ateşledi. Ak Parti Grubu’ndan gelen karşı hamle, siyaset gündemine bomba gibi düştü. İBB Meclisi’nin Perşembe günkü toplantısına damga vuran kararla, Topbaş’ın iade ettiği dosyaların, Ak Parti Grup kararı doğrultusunda hiç değiştirilmeden aynen İBB Meclis gündemine getirilip, tartışmalı bir oturumun ardından Topbaş’a rağmen aynen kabul edilmesi, Topbaş’ın istifa ettiği söylentilerine yol açtı.

Ancak, Topbaş’a yakın kaynaklar bu iddiayı yalanlarken, yaşanan son gelişmelerden sonra, dünden beri gözler Topbaş’a çevrildi. Büyük bir basın ordusu şu anda İBB Başkanlık Binası’nda Topbaş’ın belediyeye gelmesini bekliyor.



KARAR ÖNCESİ PARTİ YÖNETİMİYLE İSTİŞARE EDİLDİ



Öte yandan İBB Meclisi’nde Ak Parti Grubu’nun oy çokluğuyla alınan karar, Ak Partili İBB Meclis üyelerini de Topbaş’a karşı zor duruma düşürdü. Meclis kulislerinden edinilen bilgiye göre konunun hafta başında ve kararın oylandığı oturum öncesi Ak Parti Grubunda da tartışıldı.

Ancak, Ak Parti Grup Yönetimi’nin “Bu konu kapanmıştır, kol kırılır yen içinde kalır” diyerek konunun fazla uzatılmasına izin vermediği öğrenildi. Ak Parti Grup toplantısında meclis üyelerine, söz konusu kararın il ve genel merkezle istişaresi sonucu alındığını yönünde bilgi verildiği ifade edildi.



MECLİS ÜYELERİNE “KATILIN” ÇAĞRISI

Topbaş’ın iade ettiği dosyalarını görüşüleceği kritik oylama öncesinde, her iki parti yönetimi, meclis üyelerinden bu oturuma mutlaka katılmaları istemişti.