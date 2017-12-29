Kulalı öğrencilerden Polonya’ya İngilizce mektup

Kula 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu İngilizce öğretmenleri e-twinning üzerinden Polonya’dan Stefana Zeromskiegow Hadynawie Okulu’nun İngilizce öğretmeniyle iletişime geçerek ‘İngilizce Mektup Arkadaşlığı’ projesi başlattı. İngilizce öğretmeni Selver Baykal Şaybak, e-twinning yoluyla Polonya’da İngilizce öğretmenliği yapan Monika Chacinska ile iletişime geçtiklerini söyleyerek öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeleri için İngilizce Mektup Arkadaşlığı projesi başlatmaya karar verdiklerini belirtti.

Öncelikle mektup arkadaşlığı için öğrenci sayısı belirlendiğini söyleyen Şaybak, "Projeye gönüllü öğrencilerden hayali bir arkadaşlarına İngilizce mektup yazmaları istendi ve yazılan mektuplar değerlendirilip uygun olan öğrenciler projeye dahil edildi. Ardından öğrenci eşleştirmeleri yapıldı. Aralık ayının ilk haftası öğrenciler mektupları yazdılar ve postaneye gidip mektupları Polonya’ya postaladılar. Ardından heyecanlı bir bekleyiş başladı. Aralık ayının son haftası Polonya’dan mektuplara cevaplar geldi. Mektuplarına cevap gelen öğrencilerin mutluluğunu tarif etmek zordu, hepsi sevinçten uçtu ve merakla mektuplarını okuyup yeni arkadaşlarını tanımış oldular. Proje üç ay sürecek. İlk ayın etkinliği öğrencilerin kendilerini tanıttıkları mektuplar yazmalarıydı. Bu sayede birbirlerini tanımış oldular. İkinci ay etkinliğimiz ise öğrencilerin yaşadıkları yeri anlatmaları olacak. Öğrenciler mektuplarında yaşadıkları yerden bahsedecekler, ülkelerini ve kültürlerini tanıtacaklar. Bu sayede farklı kültürleri öğrenip, ufukları genişleyecek. Son ayın etkinliği de telefon görüşmesi yapmaları olacak. Umarım öğrencilerimiz için yararlı bir etkinlik olur" dedi.

Okul Müdürü Sedat Ay ise öğretmenlere projeler konusunda destek verdiklerini hatırlatarak öğrencilerin böyle bir projede yer almasının da sevindirici olduğunu söyledi.