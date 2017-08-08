MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kulak çubuğu yuva yıktı!

    Kulak çubuğu yuva yıktı!

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 06:56Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:49

    İstanbul'da 10 ay önce evlenen muhasebeci Emrullah Ş., 3 aylık öğretmen eşi Hülya Ş.'nin kulak çöpüyle kulak zarını patlattığını ileri sürerek boşanma davası açtı.

    İstanbul'da muhasebeci Emrullah Ş., 3 aylık öğretmen eşi Hülya Ş.'nin kulak çöpüyle kulak zarını patlattığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Beykoz Aile Mahkemesi'ne açılan davadaki iddialara göre, Emrullah Ş. (36) ile Hülya Ş. (26) çifti, 6 yıllık birlikteliğin ardından 10 ay önce evlendi. Ancak bir süre sonra çift arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Hülya Ş.'nin kendisine psikolojik olarak şiddet uyguladığını belirten Emrullah Ş., "Sürekli bana ve aileme karşı sözlü ve mesajlar ile hakaretlerde bulundu. Evde huzur kalmadı. Elektriği, suyu açık bırakarak beni zarara uğrattı. Kulağımı temizlerken kulak çöpünü ittirip kulağımın içine soktu. Kulak zarımı patlattı" diyerek 3 aylık evliyken boşanma davası açtı.

    100 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

    Eşinin kendisine boşanma davası açtığını arkadaşlarından öğrenen Hülya Ş. ise karşı dava açarak 100 bin lira tazminat talep etti. Hülya Ş., "İddialar yalan. TV bile izlemem" dedi. Hülya Ş., "Her banyo çıkışı elinde kulak çöpü olurdu. Kulağını temizlerken vurmaya çalıştı. Bu sırada kulak çöpü kulağına girdi. Ben bir şey yapmadım" diye konuştu. SABAH

    Etiketler: kulak çubuğu , Boşanma davası , tazminat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri