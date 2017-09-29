'Kulağımın hesabını soracağım' dedi, 15 gün sonra öldürdü!

Çankaya ilçesi Kızılay Sümer-1 Sokak'ta dükkanı bulunan iki komşu esnaf Fetullah Y. ve Adem Yardımcıoğlu arasında 15 gün önce alacak verecek nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada Adem Yardımcıoğlu'nun, Fetullah Y'nin kulağını ısırıp kopardığı, Fetullah Y'nin "Kulağımın hesabını soracağım." diyerek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.



Fetullah Y, öğlen saatlerinde dükkanına gittiği Yardımcıoğlu'na tabancayla ateş etti. Yardımcıoğlu, başına ve vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.



Şüpheli, polisi arayıp olay yerine gelmelerini bekledi. İhbar üzerine silahlı saldırının meydana geldiği sokağa gelen polis, Fettullah Y'yi gözaltına aldı, olay yerine güvenlik şeridi çekti.



Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



