'Küfür ettim bıçakladım'

Sinem A. ve Uğur Gümüş arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Polis kayıtlarına göre tartışmanın nedeni, Uğur Gümüş’ün Sinem A.’ya küfür etmesiydi.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Sinem A., evde eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş’e, daha sonra da kendisini engellemeye çalışan Süleyman Bostan’a sapladı. Ağır yaralı olan Gümüş ve Bostan hastaneye kaldırıldı. Sinem A. ise gözaltına alındı.



Gümüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Bostan’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.



