Küfür etmeyenler ayağa kalksın

Fatih Kaya yazıyor Yemekten sonra amigolar çıkmak ister ve olan olur, çıkamazlar...

Devamında uzlaşma(!) sağlanır. Bir çeşit amigoların anladığı dilden konuşulur ve o gün tribünde oluşan amigo egemenliği son bulur...

O günlerde yönetime yakınlığı olan Meriç Ağabeyin sözleri bunlar...

Daha detaylı anlattı aslında ama doğal olarak her şeyi yazamıyorum...

Fenerbahçe camiasını bilmem, ancak yaşananlardan şunu anladım...

Sanılanın aksine Fenerbahçe tribününü rantçılardan temizleyen Aziz Yıldırım değil, Güven Sazak’tır...

Aziz Yıldırım’ın ilk yıllarında hortlayan tehdit, yine Aziz Başkan tarafından sonlandırıldı...

Fenerbahçe’li Amigo Sefa’nın, Aziz Yıldırım döneminde Saraçoğlu Stadyumunun tuvaletlerinin işletmesini aldığından haberi olmayan yoktur herhalde?

Bilmeyen varsa da, ekşi sözlük’te “Sefa Kalya” diye ararsa, gayet açık bir şekilde bilgilenmiş olur...

Gelelim Beşiktaş’a...

Durumlar Beşiktaş’ta aynı yörüngede şuan da, öncelikle kabul edilmeli ki, bedava bilet var...

Kimse inkâr edemez...

Yıldırım Demirören döneminde oldukça da arttı...

Şimdi Başkan “temizleyeceğim” diyor...

Zamanında Efsane Başkan Süleyman Seba bedavacıları pabuç bırakmadığı için, tepki aldı...

“Ahmet Dursun Seba gitsin” tezahüratları hala yüreğimizi burkar...

Kırıldı Büyük Başkan, öylede kaldı ve arkasına bakmadan gitti...

Süleyman Seba’nın büyüklüğü de oradan geliyor işte...

Üç kuruş fazla para almak için camiaları karşı karşıya getiren, kulisler yapan futbolculara taparız, değerlerimize sahip çıkmayız...

Ve halen de yaşayan efsaneden ne özür dilendi, ne de hatırlanacak, gönlünü alacak bir hamle yapıldı...

Geçmişle yaşamamak gerekir, ancak ders almak da gerekir...

Ders alınmadığı gibi de gelene biat edildi...

Sonunda, yolun sonu göründü…



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Çok yıl kaybetmeden bugüne gelelim...

Wolfsburg maçında yaşanan ‘küfür’ olayının, emniyet kanadındaki operasyonu devam ediyor...

Geçen hafta 14 yeni ve eski tribün liderinin sorgusuyla başladı...

Bizzat Beşiktaş taraftarı olan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın yönelttiği, “küfür etmeyenler ayağa kalksın” sorusuna 4 eski tribün lideri hariç sesini çıkartan olmadı...

İçeride olan 14 kişi ve ona yakın insanlar ayağa kalkmayan 10 tribün liderini biliyor, Yıldırım Demirören’in de bu isimleri bildiğine şüphem yok...

Peki, asıl merak edilen şimdi ne olacak?

Liderler tribünü bırakacak mı?

Küfür sona erecek mi?

Başkan nasıl tavır alacak?

Emniyet önlemlerini arttıracak mı?

Ve Fenerbahçe maçı gerçekten tehlikeli mi?

Öncelikle Reha Muhtar’ın “Fenerbahçe golleri sıralarsa ne olacak” sorusuna yanıt vermek istiyorum...

Hiç bir şey olmayacak...

En kötüsünü düşünüyorum...

Beşiktaş kaybetse bile bundan sonra asla Beşiktaş tribününde küfür olmaz...

Hani açıklaması çok detaylı yapılabilir belki, ama hiç üzerinde durulmaya gerek yok...

Çünkü artık küfür olmaz...

Herkes olayın ciddiyetinin farkında...

Taraftarın üzerine dönen okların, yayından çıkmasını kimse izin vermez...

Diğer soruların cevabını yaşayarak öğreneceğiz...



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Atlanmaması gereken bir diğer olay da, fitili ateşleyen maç olan Beşiktaş – Denizlispor karşılaşmasında yaşananların gözardı edilmesi...

Şunu belirtmek isterim ki, aynı hassasiyetin dayak yiyen taraftarın mağduriyeti içinde olmasını çok isterdim...

Nedendir bilinmez...

“Dayak attıranları açıklıyoruz” diyenler, sus pus oldu...

Sessizliğin altında ne gerçekler yatıyor, hepimiz merak ediyoruz...

Daha fazla susarak ne kadar bekleyeceğiz?

Beşiktaş medyanın her kanadında temsil ediliyor. Fakat olayların aydınlatılmamasına özen gösteriliyor...

Güvenlik kamerası görüntüleri, dayak atan yüzler meydan da...

Ne evinden alınan oldu, ne de sorgulanan...

Haberleri medyaya yansıyan “küfür” olayında “vicdanlar” rahatlatılırken...

Taraftarın vicdanı halen rahat değil...

Gözümün önünde yumruklanan, taraftarın hakkını kim arayacak?

Üzerlerine çullanılan bayan taraftarların yaşadıkları kim unutturacak?

O gün tribünün kapıları açık bırakıp, şimdi kapatanlar ne olacak?

Unutmayın ki, bu soruların da cevabını bekleyen milyonlarca taraftar var...