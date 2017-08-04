MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kuduz tespit edildi: Mahalle karantinaya alındı

    Kuduz tespit edildi: Mahalle karantinaya alındı

    AA
    04 Ağustos 2017 - 19:07Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 19:07

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ineğin kuduz nedeniyle telef olmasının ardından, mahallede karantina uygulamasına geçildi

    Alınan bilgiye göre, Kalfa Mahallesi'nde oturan Salih A'ya ait bir ineğin aniden ölmesinin ardından durum, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirildi.
    Ekipler, ineğin kuduz olduğu için öldüğünü belirledi.

    Manyas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Alan, yaptığı açıklamada, kuduz olduğu kesinleşen ineğin bulunduğu ahırda dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ifade etti.

    Alan, mahalledeki diğer ahırlarda da koruyucu önlemlerin alındığını belirterek, karantina altına alınan mahalleye 3 ay boyunca hayvan giriş çıkışının yapılmayacağını vurguladı.

    Etiketler: balıkesir , karantina , kuduz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri