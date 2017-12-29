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    Kudüs'ü konuştular

    ANKARA
    29.12.2017 - 23:19 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile dün telefonda Kudüs’le ilgili son gelişmeleri görüştü.

    Görüşmede, bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs’ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Françesko , ABD’nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 21 Aralık’taki oylamasında 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

    YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER
    Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Françesko , görüşmede 2018’in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu. 

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
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