Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kudüs'te çekilen sembol fotoğraftaki Cuneydi serbest bırakıldı

    Kudüs'te çekilen sembol fotoğraftaki Cuneydi serbest bırakıldı

    AA
    27.12.2017 - 16:04 | Son Güncelleme:

    İsrail askeri mahkemesinin, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

    İsrail askeri mahkemesinin, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Filistinli Cuneydi'yi 10 bin Şekel (11 bin TL) mali kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

    Cuneydi'nin avukatı Ferah Debayise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 gündür gözaltında tutulan müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması yönündeki kararın, Ofer Askeri Mahkemesi tarafından kabul edildiğini ve savcılığın gözaltı süresinin uzatılması talebini reddettiğini belirtti.

    Debayise, Cuneydi'nin 14 Ocak 2017'de yeniden mahkemeye çıkacağını kaydetti.

    Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

    Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri