Kudüslü âlimlerden Mescid-i Aksa için 14 Temmuz şartı

İSRAİL’in önceki gün Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın girişindeki metal arama dedektörleri ve güvenlik kameralarını kaldırması Filistinlilerin kutsal yere gitmeme boykotunu sona erdirmeye yetmedi. Boykotun akıbeti konusunda önceki akşam toplantı yapan Mescid-i Aksa’dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar Dairesi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Anadolu Ajansı’na son durumla ilgili bilgi verdi.

YENİ UYGULAMALAR: Yetkili, “Mühendislerden oluşan Kudüs İslami Vakıflar Dairesi’nin teknik komitesi tarafından hazırlanan Mescid-i Aksa ile ilgili rapor dün (önceki) akşam bize ulaştı. Raporda, Mescid-i Aksa’nın bazı kapılarının kapalı tutulduğu ve 14 Temmuz’dan önce bulunmayan bazı yeni uygulamaların olduğu belirtiliyor” dedi.

‘TAMAMEN GİDERİLMELİ’: İsrail’in istemesi halinde kısa sürede kaldırabileceği söz konusu uygulamaları hâlâ sürdürdüğüne işaret eden yetkili, “Müslümanlar, yeni uygulamalar tamamen sona ermeden Mescid-i Aksa’ya girmeyecek. Kudüslü alimlerin kararı, 14 Temmuz’dan sonra Harem-i Şerif’e getirilen değişikliklerin tamamen giderilmesi yönündedir” diye konuştu. Vakıflar Dairesi hukuk danışmanının, söz konusu uygulamaların kaldırılması talebinde bulunmak üzere İsrail polisiyle iletişime geçeceğini söyleyen yetkili, Kudüslü alimlerin de İsrail polisinden gelecek yanıta bağlı olarak kararlarını açıklayacaklarını kaydetti.

EL DEDEKTÖRÜ MÜ: İsrail güvenlik kabinesinden bir kaynak önceki gün, kaldırılan dedektörlerin yerine gelişmiş teknolojik vasıtalar ikame edileceğini söylemiş ancak detay vermemişti. İsrail basınında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, kapılarda el dedektörlerinin kullanılması talimatını verdiği iddia edildi.

Hamas’ın kontrolündeki Filistin’in Gazze bölgesinde İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Mescid-i Aksa’ya destek için dün askeri geçit töreni düzenledi. Yüzlerce güvenlik mensubunun katılımıyla Gazze’deki Es-Seraya Meydanı’nda başlayıp, Yasama Meclisi binası önünde son bulan törende askerler, Mescid-i Aksa’nın maketini taşıdı. Ali Jadallah/AA

BİLGİ NOTU:

İsrail polisi, 14 Temmuz cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İsrail, Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatıp girişe metal arama dedektörleri ile kameralar yerleştirmişti. Çıkan olaylarda 3 İsrailli yerleşimci ve 4 Filistinli protestocu hayatını kaybetmişti. Harem-i Şerif’in iki kapısını geçen pazar günü açan İsrail hükümeti, Filistinlilerin protestoları ve dünyadan gelen tepkiler üzerine 24 Temmuz gecesi girişteki dedektörleri ve kameraları kaldırmıştı.