Kudüs için yeni yol haritası

SADECE İSLAM DÜNYASI DEĞİL

ABD’nin tüm tehditlerine rağmen Kudüs tasarısının, 193 ülkeden 128’inin desteğiyle geçmesini büyük başarı olarak değerlendiren Ankara, ayrıca Batı dünyasının önemli güçlerinin de tasarıya destek vermesini önemli buldu. Türkiye, bundan böyle Kudüs konusunun artık sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın meselesi olduğunu vurgulayacak. Ankara Kudüs’ün üç semavi din açısından önemine dikkat çekip, ABD’nin kararından vazgeçmesi için yürütülecek çalışmalarda Kudüs’ün dünya için ‘kutsal kent’ olduğu mesajını verecek.



ÇEKİMSERLERLE YAKIN TEMAS

Ankara, Birleşmiş Milletler’deki (BM) oylamada çekimser kalan ülkelere karşı dışlayıcı bir tutuma girilmesinden yana değil. Çekimserler arasında yer alan birçok ülkenin özel durumları nedeniyle ABD ile ciddi sıkıntı yaşamak istemedikleri için taktiksel davrandıkları değerlendiriliyor. Kudüs’le ilgili bundan sonra yürütülecek çalışmalarda çekimser oy veren ülkelerle de yakın işbirliği yapılacak ve tam destek vermeleri istenecek.



BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI

Ankara, BM’deki oylamayla dünyanın Ortadoğu sorununun ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceği mesajını net şekilde verdiğini değerlendiriyor. Bu kapsamda İsrail’in 1967 sınırlarına dönmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan ‘Bağımsız Filistin’in tanınması gerektiğini düşünen Ankara, Ortadoğu sorunu çözümünün dünya barışına çok önemli kalıcı destek sağlayacağından hareket ediyor.



