Kuddusiler komedyasÄ±

FIFA sÄ±ralamasÄ±nda son gÃ¼ncellemede 10. sÄ±radaki Ã¼lkenin adÄ± sÃ¼per kendi dizel liginin ilk yarÄ±sÄ± tam yarÄ±sÄ±na gelmeden sona eriyor bu hafta. Sonun baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± Konyaâ€™da â€˜yer yer seyircilerinâ€™ Ã¶nÃ¼nde Konyaspor ve FenerbahÃ§e yaptÄ±. Hani Ã§ok saÃ§ma bir filmi daha ne kadar saÃ§malanacak diye izlemeye devam edersiniz de her seferinde yeni gelen hatalarla sizi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±r ya, demek bu sezonun kaderinde de bÃ¶yle bir bitiÅŸ varmÄ±ÅŸ.Â

Edip Uras yazÄ±yor

FenerbahÃ§eâ€™nin sÄ±kÄ±cÄ± deplasman maÃ§larÄ± iÃ§in federasyonumuzun bulduÄŸu son Ã§are olaya biraz eÄŸlence katmak ve futbolumuzun marka deÄŸerini ve reytingini arttÄ±rmak iÃ§in Kuddusi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu ve ekibi olmuÅŸ. BaÅŸarÄ±sÄ±z da olmadÄ±lar, sinir bozucu derecelere varan bir eÄŸlence iÃ§inde maÃ§Ä± izledik tÃ¼m Ã¼lkece. Futbolu futboldan baÅŸka herÅŸeyiyle konuÅŸan bu coÄŸrafyada bir 90 dakika daha akÄ±llarda sadece Kuddusi Hoca ile kalacak bÃ¼yÃ¼k ihtimalle.

Konyaâ€™nÄ±n Ã§ok da futbol oynanasÄ± gÃ¶zÃ¼kmeyen zemininde temkinli baÅŸlandÄ± maÃ§a. FenerbahÃ§e deplasman maÃ§larÄ±nÄ±n yazÄ±larÄ± birbirine gittikÃ§e ve kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak benzemesinden her ÅŸeyden Ã¶nce bir futbolsever olarak ÅŸikayetÃ§iyiz. AnkaragÃ¼cÃ¼, Denizli ve Konyaspor maÃ§larÄ±nÄ±n oyun ÅŸablonlarÄ± FenerbahÃ§e aÃ§Ä±sÄ±ndan neredeyse aynÄ±. Aragones ya Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in vazgeÃ§miyor ya da elindeki malzemeden ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±n bu olduÄŸuna inanmÄ±ÅŸ. Ev sahibi takÄ±mlar da kadrolarÄ±ndaki isimler ne olursa olsun, sanki aynÄ± hocanÄ±n talebeleri gibi bu oyuna ayak uydurmaya, benim bir puanÄ±m iyidir sloganÄ±na baÄŸlÄ± kalmaya devam ettiÄŸinden biz de sÃ¼rekli aynÄ± maÃ§Ä± izliyormuÅŸ gibi oluyoruz.

Kuddusi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu ve ekibi bu geceye renk katmasa yine bÃ¶yle olacaktÄ±. SaÄŸolsunlar varolsunlar. FenerbahÃ§eâ€™nin ilk golÃ¼ Ã¶zellikle hemen sonrasÄ±yla Ã§eÅŸitli komedi kliplerinde eskimeden oynatÄ±labilir jenerik gollerden oldu. Soldan Alexâ€™in ortasÄ±nda Konyaspor kalecisi topu yumruklarÄ± ile ofsayt olmayan Ã–nderâ€™in koluna Ã§arptÄ±rÄ±nca top aÄŸlara gitti. Kuddusi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu Ã§ok kararlÄ± bir ifade ile â€˜elâ€™ gÃ¶sterip kale alanÄ±na yÃ¶neldi, Ã§ift vuruÅŸ iÃ§in kolunu kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda bir de baktÄ± ki yardÄ±mcÄ± orta yuvarlaÄŸa koÅŸuyor. YavaÅŸ Ã§ekimde yardÄ±mcÄ±nÄ±n â€˜ofsayt deÄŸilâ€™ dediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz, FenerbahÃ§eliler Kuddusi Hocaâ€™ya yardÄ±mcÄ± hakemi gÃ¶sterirken, O da golÃ¼ elle atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iptal ettiÄŸini unutup ofsayt deÄŸil diye geÃ§erli sayÄ±yor. FenerbahÃ§eliler sevinÃ§le orta yuvarlaÄŸa koÅŸuyor, bu kez Konyasporlular Hocaâ€™nÄ±n yanÄ±nda. Ä°nanmayacaksÄ±nÄ±z ama Kuddusi Hocaâ€™nÄ±n ifadesi yine Ã§ok kararlÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlar iÃ§inde Ã–nder TuracÄ±â€™nÄ±n topun aÄŸlara gitmesine hiÃ§ sevinmemesi ve gÃ¶rev bÃ¶lgesine dÃ¶nÃ¼yor olmasÄ± MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu dahil kimsenin dikkatini Ã§ekmiyor.

Birdenbire yenik duruma dÃ¼ÅŸen Konyasporâ€™un aklÄ± baÅŸÄ±na gelene kadar Guizaâ€™nÄ±n gÃ¼zel asisti Deividâ€™in akÄ±llÄ± vuruÅŸu ile birleÅŸip aradaki farkÄ± ikiye Ã§Ä±karÄ±yor ve devreye giriyoruz.

Ä°kinci yarÄ± Ã¶nde olan FenerbahÃ§e iÅŸi aÄŸÄ±rdan alÄ±yor ancak Konyaspor devre arasÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendirmiÅŸ, maÃ§a yÃ¼kleniyor. Yavan giden futbola raÄŸmen Konyaspor farkÄ± indirecek hamleler yapÄ±yor ve Veyselâ€™in vuruÅŸunda kaleci Volkanâ€™Ä±n mÃ¼dahale ettiÄŸi top FenerbahÃ§e kalesinin tavanÄ±na doÄŸru yollanÄ±yor. YardÄ±mcÄ± hakemlerin maÃ§ Ã¶ncesi Ã§ekiÅŸtirip durduÄŸu aÄŸlar meÄŸerse delikmiÅŸ, hakem Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼n eÄŸlence anlayÄ±ÅŸÄ± farklÄ±, top aynen devam ediyor, Kuddusi MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu golÃ¼ veriyor ama kaleci Volkan mahalle maÃ§larÄ±ndan sahneler oynuyor, â€˜girmedi hocam!â€™, â€˜taÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼nden geÃ§ti valla!â€™ bile diyebilir. Bu maÃ§ta her ÅŸey olur...

Konyaspor diÄŸer Anadolu olarak kalmaya mahkum takÄ±mlar gibi kazanmayÄ± baÅŸtan dÃ¼ÅŸÃ¼nmedi, ikinci yarÄ±daki futbolu ilk yarÄ±da oynayabilse belki sonuÃ§ farklÄ± olabilirdi, korktular, bir puana razÄ±ydÄ±lar. FenerbahÃ§e kazanarak devam etmesine raÄŸmen devreyi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi bitirdi. YanlÄ±ÅŸlÄ±klar komedyasÄ± devam ediyor, FenerbahÃ§e kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen Ã¼Ã§ puanlarÄ± aldÄ± ancak yenildiÄŸi maÃ§larla kazandÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki farklar Ã§ok fazla deÄŸil.

Bu maÃ§tan arda kalan malzeme ancak Erman Hocaâ€™nÄ±n Ã§ok eÄŸlendirici bir programÄ± Ã§Ä±karÄ±r. TÃ¼rk futbolunun marka deÄŸeri mi dediniz? Olmayan ÅŸeyin markasÄ± olur mu sizce?

