GerÃ§ekten KONYASPORâ€™a gÃ¼zel bir gol attÄ±.

Dakika 32. OldukÃ§a sakin geÃ§en bir karÅŸÄ±laÅŸma. Ara sÄ±ra FENERBAHÃ‡E baskÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da, gol pozisyonu yok. Bir serbest atÄ±ÅŸ kullanÄ±yor ALEX. Top kaleciye doÄŸru gelirken, Ã–nder TURACI kaleye doÄŸru koÅŸuyor. AyaÄŸÄ±nÄ± kaleciye doÄŸru uzatÄ±yor. Arada mesafe var. Kaleci OÄŸuzhan topu yumrukluyor. Bu arada Ã–nder TURACI, kollarÄ±nÄ± iki yana doÄŸru aÃ§arak, yÃ¼zey geniÅŸletiyor. Top Ã–nder TURACIâ€™nÄ±n AÃ‡ILAN KOLLARIâ€™na Ã§arpÄ±p filelerle buluÅŸuyor. Ã–nder TURACI arkasÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼p orta sahaya doÄŸru koÅŸuyor.Â

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

KONYASPORlular itiraz edince, KUDDUSÄ° MÃœFTÃœOÄžLU bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸÄ±yor. GolÃ¼ vermiyor. Elini gÃ¶steriyor, ardÄ±ndan bir Elini Havaya KaldÄ±rÄ±yor. ACABA NE DEMEK Ä°STÄ°YOR?Her halde ilk pozisyondaki Ayak KaldÄ±rmayÄ±, Tehlikeli Hareket olarak deÄŸerlendiriyor. HAYIR.Elle oynamayÄ± gÃ¶rdÃ¼. (Bu bir Ã§arpma olabilir ama, kollarÄ±nÄ± bilerek yana aÃ§Ä±p, kendine avantaj saÄŸlÄ±yor.) Fakat yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Serbest AtÄ±ÅŸ yerine, En Direk AtÄ±ÅŸ veriyor. HAYIR.Peki, ne diyor. Yan Hakemine bakÄ±yor herhalde. Sonra bayraÄŸÄ± gÃ¶rmediÄŸi iÃ§in, Yan Hakemin hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p Ofsayt kararÄ± veriyor. Yan Hakem UYARIYOR. OFSAYT DEÄžÄ°L. Sonra Ofsayt kararÄ± Ä°PTAL. Yeni Karar GOL.KUDDUSÄ° MÃœFTÃœOÄžLU bence tam bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§inde ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi. Ä°lk pozisyondaki Tehlikeli Hareketi vermemesine bir kulp bulunabilir ama, Bu Kadar Bariz Elle OynamayÄ± gÃ¶rmemesine sadece PES denir.Ã–nder TURACIâ€™nÄ±n bu pozisyonda sarÄ± kart gÃ¶rmemek iÃ§in, sessizce geri dÃ¶nmesinden BÄ°LE UYANMADI.Bu pozisyondan sonra KONYASPOR tribÃ¼nlerinden, Hakeme sÃ¼rekli kÃ¼fredildi. Ama, OralÄ± OlmadÄ±!!!!!!!. DuymadÄ± mÄ± yoksa?Skor Ã¶nce 2-0 oldu. Sonra 2-1.1 gol Hakemden, 1 gol FENERBAHÃ‡Eâ€™den, 1 gol de KONYASPORâ€™da. Fakat 3 PUAN FENERBAHÃ‡Eâ€™ye.Hakem nasÄ±ldÄ± derseniz, Yan Hakemler Nihat MIZRAK ve AsÄ±m Yusuf Ã–Z gayet iyi bir maÃ§ yÃ¶netti. Orta hakem derseniz. Bu maÃ§ta yoktu. OlmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸerlendirme yapÄ±lamaz.Son maÃ§larda FENERBAHÃ‡Eâ€™de benim gÃ¶zÃ¼me batan tek kiÅŸi YASÄ°N. Faul yapÄ±yor ama, yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda deÄŸil ki, sÃ¼rekli bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. FarkÄ±nda olmadan bunlarÄ± yapÄ±yorsa, birilerinin KONTROLSÃœZ GÃœCÃœN, GÃœÃ‡ OLMADIÄžINI sÃ¶ylemesi gerekiyor.