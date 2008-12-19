Kuddusi usulü kol böreği

Önder'in göstere göstere fırına verdiği bir tepsi kol böreğini nasıl yediğini ve hepimize yedirdiğini anlayamadık.

Denk kuvvetlerin mücadelesi gibi başlayan ve gayet mülayim seyreden ilk yarıyı izlerken uyuklayama başlamıştık ki, Kuddusi hocanın yardımcısıyla el ele vererek tüm futbol camiasına batırdığı çuvaldızla birlikte gözlerimiz faltaşı gibi açıldı.

Gülşah Erkaya yazıyor

Önder koluyla attığı golün ardından sarı kart görmemek için bu bölgeden sıvışırken, arkasından koşan Kuddusi hocanın kendisini kart göstermek için kovaladığını düşünmüştür sanırım. Ama, hoca yanından geçip orta sahaya doğru koşunca Önder'in ne düşünmüş olabileceğini sanamayacak kadar şaşkınım..Veysel'in attığı golde top ağlardaki yırtıktan çıkıp gittiğinde, maçtan önce ağları kontrol etmesi gereken hakemlerimiz için “Smaçla atılan golü göremeyen adam, ağlardaki yırtığı görememiş çok mu?” diye düşündük. Acaba ayıp mı ettik?.Ha, bu arada Fenerbahçe'nin henüz Noel tatiline çıkmayan üç yabancısı Alax, Guiza ve Deivid yapımı ikinci golü sezonun belki de en organize ve güzel ataklarından birinin ardından geldi. Ama bunun ne önemi var ki?. Bu organize ataklar aslanım hakemlerin organize hatalarının yanında nedir ki? Kimse bu yapılanlara hata demesin. Bunlar hakem hatası falan değil. En hafifinden hakem zırvalaması.Pek çok sıkıntısı olan ve için için kaynayan motorunu soğutmak için devre arasını bekleyen Konya'nın, bu maçı kaybetmesine kimsenin lafı olamazdı. İstim üstündeki Fener'in, elindeki tek hedefe giden yolda Konya'dan üç puanla dönmesine de kimsenin bir lafı olamazdı. Ancak şimdi her şeyin rengi farklılaştı. Fenerbahçe'nin rakipleri, taraftarları, seveni, sevmeyeni, herkes ama herkes bu pozisyonu konuşacak.Bu arada asıl konuşulması gereken ise Anadolu kulüplerini bu ligde oynamak ve kalmak için kendilerini boş yere paraladıkları gerçeğidir. Sezon sonunda Konya, bir puanla ligden düşerse bunun hesabını kim verecek.Ve son sorum da Önder'e. O pozisyonda hakeme golü nerenle attığını gösterseydin ne kaybederdin? Yoksa hakeme kol göstermek ayıp olur diye mi utandın. Niye utanıyorsun ki o bütün futbolseverlere kolunu gösterdi zaten.Tüm bu olanlar ışığında doğruyu söylemek gerekirse kol böreğini beğenmedim. Çok yavandı... Tuzu azdı..Epey de dibi tutmuştu. Bu yüzden yarışmacıya puanım sıfır...