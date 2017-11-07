Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, “Hadi Be” programının konuğu “Yeni Gelin” dizisinin Hazar’ı Tolga Mendi oldu. Genç oyuncu iddialı açıklamalarda bulundu.
Soyadım yüzünden çok sıkıntı yaşadım
Soyadı yüzünden çocukluk yıllarında sıkıntılar yaşadığını söyleyen Tolga Mendi “Soyadım eski fes şapka anlamına geliyor. Çocukken bu konuda çok sıkıntı yaşadım. Mendi diyordum, mendil anlıyorlardı.”
Anneme söz verdim, okulu bitireceğim
Çukurova Üniversitesi’nde eğitimine devam eden genç oyuncu, “İnşaat mühendisliği okuyorum, son sınıftayım. Oyuncu olmasam mesleğimi yapardım. Oyunculukla uğraştığım için okulum biraz uzadı ama anneme sözüm var okulu bitireceğim” diye konuştu.
İstanbul beni yordu, bu şehirde saygı yok
Çekimleri memleketi Adana’da gerçekleştirilen diziden önce 3.5 yıl İstanbul'da yaşadığını belirten Tolga Mendi “Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Bu diziden teklif geldiğinde ben İstanbul’dan çok sıkılmıştım, şehir beni daraltmaya başlamıştı. O trafik, insanların birbirine canavar gibi davranması, beni çok yormuştu. İstanbul’da saygı yok.”
Yemeklerimin lezzetinin sırrı, elimdeki bakteriler
Tolga Mendi, mutfaktaki başarısının sırrı için “Ben de yemek yapıyorum, annem de yemek yapıyor. Abim, babam ve tanıdıklarımız bana diyor ki ‘Senin yaptığın daha güzel olmuş’. Bunun nedenini zamanla keşfettim. İnsanların ellerinde bakteriler var, yemeğe tat veren. Bu muhtemelen Allah vergisi ya da elimdeki bakterilerden kaynaklanan bir şey. Yemeği aynı malzemeleri kullanarak yapsak da benimkinin tadı daha farklı oluyor” dedi.
Küçükken lakabım 'Panda'ydı
Yıllar önce arkadaşlarının kendisine 'Panda' lakabını taktığı belirten Tolga Mendi “Eskiden arkadaşlarım bana Panda derlerdi. Çok kiloluydum çünkü. Lise son sınıftayken, üniversite sınavına hazırlanırken 98 kiloydum.”
Kiloluyken 9 ayda six pack’leri olan bir adama dönüştüm
Mendi, kilo verme sürecini de anlattı: “Üniversite sınavına gireceğim dönem kafayı takmıştım, ya eczacı ya da inşaat mühendisi olacaktım. 2 sene üniversite sınavına hazırlandım. O zaman tek sosyal aktivitem yemek yemekti. En son bir baktım 98 kilo olmuşum. LYS’ye girdim, çıktım, spora başladım. Ve yaklaşık 9 ay sonra six pack’leri olan değişik bir adam oldum. 79 kiloya düştüm ama kaslıydım tabii.”
Araplara rehberlik yaptım
İstanbul’a geldiği dönemde para kazanmak için Arap turistlere rehberlik yaptığını belirten Tolga Mendi “Kuzenlerim Arapları gezdiriyordu araçlarla. Ben de onlara yardımcı oluyordum. Bir nevi tur rehberliği yapıyordum onlara” dedi.
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