Küçükkaya'ya soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını iddia eden Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı.
Savcılık, TCK’nın 301’inci maddesinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama” ile 125. maddesindeki “Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret” suçlarından haklarında soruşturma başlattığı Küçükkaya ve Okan’ı ifadeye çağırdı.
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