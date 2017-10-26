Küçükkaya ifade verdi

Bakan Kaya, avukatı aracılığıyla eşi İlyas Kaya’nın FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını iddia eden Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bakırköy Başsavcılığı da Küçükkaya ve Okan hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama’ ile ‘Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı. Avukatlarıyla Bakırköy Adliyesi’ne gelen Küçükkaya, basın savcısı Bülent Demirbilek’e ifade verdi. Küçükkaya, “İfademizi verdik, konu artık yargıda” diyerek adliyeden ayrıldı.

Avukat Okan’ın da talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi.