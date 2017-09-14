Küçükçekmece'de tehlikeli gerginlik

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde dün Suriyeli bir grup ile mahalleli gençler arasında kavga çıktı. Kavgada Serdar Poyraz isimli genç bıçaklalanarak yaralandı. Poyraz kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Olayın ardından gerginlik bugün de devam etti. Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasındna yine kavga çıktı. Kavga sırasında başına taş isabet eden bir mahalleli yaralandı. Mahalleli toplanarak Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine TOMA aracı da gelerek önlem aldı. Polis ekipleri toplanan kalabalığı sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi. Polis ekiplerinin mahallede zırhlı polis araçlarla devriye gezerken, çevik kuvvet ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişi sürüyor.