Küçükçekmece’de kampanya

İSTANBUL “Yüzde 5 peşin ile baharda yerleş, kalanı 1 yıl sonra öde” kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenlere taksitlerini 1 yıl sonra ödeme imkanı sağlıyor. Projede 788 konut ve 22 ticari ünitenin bulunuyor. 60 metrekare ile 400 metrekare arasında 1+0’dan 5+2’ye kadar değişen daire alternatifleri; teraslı, balkonlu ve bahçeli konutlar, 10 metrekare ile 264 metrekare arasında değişen toplamda 19 bin metrekare balkon ve teras alanıyla dikkat çekiyor. Blue Lake Küçükçekmece Projesi’nde dairelerin tamamı hem göl hem de deniz manzarasına sahip.