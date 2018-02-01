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    Küçükçekmece'de gece yarısı operasyon

    Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
    01.02.2018 - 06:41 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Küçükçekmece’de daha önce belirlenen adreslere gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'ndebulunan 7 katlı bir apartmanda bulunan 2 farklı daireye özel harekat polisleri ile birlikte baskın düzenledi.

    BİR MİKTAR PARA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon yapılan daireye giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir odada bulunan halıların altında satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca odanın içinde bulunan oyuncak bir ayının içine gizlenmiş uyuşturucu hapların da ele geçirildiği görüldü.

    Küçükçekmecede gece yarısı operasyonBu sırada operasyon yapılan dairedeki bir şüphelinin apartmanın bahçe katına içinde esrar paketlerinin bulunduğu poşeti attığını tespit eden polis ekipleri aşağı inerek bir süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda aşağı atılan uyuşturucu maddeler bulunduğu yerden alındı.

    Küçükçekmecede gece yarısı operasyonEvde yapılan aramalarda hassas terazi, bir miktar para ve çok sayıda cep telefonunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin ele geçirdiği cep telefonlarından birisinin sürekli çalması dikkat çekti. Baskın yapılan evde 2 otomobil anahtarı bulan polis ekipleri, sokak içerisinde park halinde duran araçlarda detaylı arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Etiketler: Küçükçekmece , uyuşturucu operasyonu , uyuşturucu , narkotik , son dakika
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