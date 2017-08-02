Küçük uçak plaja acil iniş yaptı: 2 ölü

Polis şefi Paulo Isabel, Sao Joao plajına acil iniş yapan Cessna-152 tipi küçük uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin uçuş dersi veren bir öğretmen ile öğrencisi olduğunu bildirdi. Şef Isabel, 8 yaşındaki bir kız çocuğu ile 56 yaşındaki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini aktarırken, kazanın nedeni hakkında bilgi vermekten kaçındı. Sağlık durumu iyi olan uçaktaki iki kişinin gözaltında olduğu ve sorgularının sürdüğü belirtildi. Görgü tanıkları, plajda güneşlenenlerin uçağın kumsala yaklaştığı sırada denize kaçıştıklarını aktardı.