Küçük mucitlerin programı

Rahmi Koç Müzesi’nde bir öğlen vakti... Masada deney tüpleri, deney gözlükleri, çeşitli malzemeler... Oyuncu Ozan Güven, Young Guru Academy’nin (YGA) mezunlarından Asude Altıntaş ve Cihan Özalevli’yle birlikte... ‘Bilin Deneyin’ programı için birazdan jelibon yakacak; yanarken çıkan pembe rengi gösterip içinde oksitleyici olduğunu anlatacaklar. Bu malzemenin füze ve havai fişeklerde kullanıldığını da...

‘Bilin Deneyin’, uluslararası sivil toplum örgütü YGA’nın başlattığı bilim seferberliğinin bir parçası. İki ODTÜ’lü; Altıntaş ve Özalevli, bu bilim programını birlikte hazırlayıp sunuyor. Amaçları, çocuklardaki merak duygusunu ve sorgulama isteğini canlı tutmak, onlara bilimi sevdirmek, teknolojinin sadece tüketen değil, üreten tarafında olmayı da öğretmek. Örneğin, ‘Twin’ (İkiz) adını verdikleri ve kendi tasarladıkları bilim kitindeki parçaları birleştirerek çocuklar rahatlıkla bir araba yapabiliyor. Mıknatıs, bakır tel ve asetat kâğıdıyla kendi hoparlörlerini oluşturabiliyorlar.

Programdaki deneylerden birinde, şeffaf sıvı karışımını bir anda siyaha döndürdüler. Sihir gibi... Peki ama gerçekte ne oldu? Kendilerinden dinleyelim: “Deneyimizde iki sıvı birbirine karışıyor, bir süre sonra renksiz sıvı siyaha dönüyor. Biz tentürdiyot kullandık. İçinde iyot var ve iyot, ışığı yansıtan bir element. Dolayısıyla onu şeffaf görüyoruz. Ama sonra içine hidrojen peroksit ve mısır nişastası koyduk. Tepkimeye girdiler, ışık bu sefer arada sıkıştı ve sıvı birdenbire siyaha döndü. Bu numarayı zamanında medyumlar kullanır, siyaha dönen suya ‘senin negatif enerjin’ derlermiş. Bilimden faydalanıyor ama bilgiyi saklıyorlarmış.”

Bir başka sefer, havada yüzen bir gemi yaptılar. Bu da sihir değil, bilim. Sadece yoğun bir gaz kullandılar. Her programa başka bir ünlü konuk oluyor. Altıntaş, deneyleri çocukların önemsemesi için rol model aldıkları isimlerle yaptıklarını anlatıyor.

CNNTÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın teşvikiyle yayımlanan programın yarınki bölümünde, Harvard-MIT profesörü Mehmet Toner konuk. “Yıldırımdan korunmak için ne yapmak lazım” sorusunun yanıtı aranacak. ‘Bilin Deneyin’, her pazar 16.15’te CNNTÜRK’te!

Görme engelliler, programı ‘Hayal Ortağım’ adlı uygulama sayesinde takip edebilir. ‘Twin’ adlı bilim setinden bir tane aldığınızda, Arçelik ikincisini yetim bir öğrenci veya mülteci bir çocuğa hediye ediyor.