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    Küçük Melis'e anne müjdesi

    Banu ŞEN - İZMİR
    30.01.2018 - 01:49 | Son Güncelleme:

    İzmirli Dilek ile Selanikli Yorgo’nun, sonu çocuk kaçırma davasıyla biten aşkında Türk kadın hakim, çiftin 3 yaşındaki kızlarının babaya iadesine karar vermişti. Dilek Tsakiridis (Güneş)’in avukatı Mehmet Emin Keleş, bu karar üzerine istinaf mahkemesine başvurdu. Kararı değerlendiren mahkeme yerel mahkemenin iade kararını kaldırdı.

    Küçük Melise anne müjdesiUluslararası mahkemede açılan ve İzmir’de yürütülen davada yerel mahkemenin kararına itiraz eden Güneş’in avukatı Mehmet Emin Keleş şu bilgileri verdi:

    AİHM’DE ÖRNEK VAR

    “Lahey sözleşmesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları gereğince çocuğun iade edilmesi halinde müsamaha edilmeyecek bir duruma düşecekleri konusunda bir risk mevcutsa çocuğun Yunanistan’a iade talebinin reddi gerekmektedir. Çocuğun iade edilmesi halinde psikolojik tehlikeye maruz kalacağı açıkça belli olduğundan AİHM ve Hukuk Genel Kurulu’nun iade edilmemesi yönünde örnek kararları bulunduğundan, mahkeme kararının bozulması için istinaf mahkemesine başvurduk. Mahkeme ise itirazımızı haklı bularak kararın kaldırılması yönünde kanaat getirdi. Şimdi dosya mahkemesinde yeniden görülecek.”

    Küçük Melise anne müjdesi

    BÜYÜK AŞKIN SONU

    Dilek Güneş ve Yorgo Tsakiridis İzmir’de tanıştı. Yorgo suyun öte yanındandı ama uzun süredir İzmir’de yaşıyordu. Kısa sürede evlenmeye karar verdiler. Aşklarının filizlendiği İzmir’de yaşayacaklardı. Evlendikten kısa bir süre sonra Dilek hamile kaldı. Aileye katılacak minik kız bebek haberinden sonra zamanla her şey değişmeye başladı. Büyük aşk çatırdıyordu. Bebek doğduktan sonra ise sorunlar artık büyük krizlere döndü. Sonunda Dilek, Yorgo’nun baskılarına dayanamadı 40 günlük lohusayken ağlaya ağlaya ‘Kalbim Ege’de kaldı’ diye diye İzmir’i terk edip Yorgo ile Selanik’in yolunu tuttu. Sorunlar düzeleceğine büyüdü büyüdü. Dilek kabus gibi bir 1 yıl yaşadı. Ege’nin iki yakasını birleştiren aşk hikayesi artık mahkeme koridorlarında uluslararası çocuk kaçırma davasının konusuydu...

    Küçük Melise anne müjdesi

    Hürriyet Yorgo, Dilek ve 22 aylık minik Aikaterina (Melis)’in hikayesini mahkemenin iade kararı verdiği günlerde gündeme getirmişti. 

    Türk anne Yunan baba Melis-Aikaterina savaşıTürk anne Yunan baba Melis-Aikaterina savaşı

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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