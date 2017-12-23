Küçük kızları korumak için çalışıyoruz

ZORLA Evliliklere Karşı Danışma Merkezi’nin danışmanlarından Sevilay İnci Kartal, eyalet hükümeti tarafından desteklendiklerini söyledi. Kartal, “2017 yılında danışmanlık hizmeti verdiklerimizin arasında mülteci genç kızların oranı yüzde 30. Bunların yaşları ise Almanya’da yerleşik olanlara göre daha küçük” dedi.

Mülteciler arasında zorla evlilik gerekçeleri farklı olabileceğine belirten Kartal, şunları söyledi:

“Genç kızları korumak amacıyla zorla ve küçük yaşta evlilik yaptırılıyor. Ayrıca mülteciler arasında maddi nedenlerle kızlarını zorla evlendirebiliyorlar. Maalesef 16-17 yaşlarında bir veya daha fazla çocuk sahibi olmuş genç anneler arasında zorla evlendirilenler var. Kendilerine haklarını anlatıyoruz. Tabi bunlar için geç kalınmış. Ancak yine de haklarını bilip ona göre davranmaları yaşamlarını kolaylaştırıyor. Biz de onlara haklarını anlatıyoruz.”

YASA ÇOK İYİ OLDU

Almanya’da yurt dışında bile olsa küçük yaştaki evliliklerini tanımasını engelleyen yeni yasanın yürürlüğe girmesinin önümüzdeki dönemde zorunlu evliliklerle mücadelede fayda sağlayacağına inandığını belirten Kartal, “Yasanın geç de olsa çıkması iyi oldu” dedi.

OKULLARLA ÇALIŞIYORUZ

Okullarla ortak çalıştıklarını da belirten Kartal, şu bilgiyi verdi: “Her yıl eyaletteki 40 farklı okula giderek uzman arkadaşlarımızla birlikte bu konuda öğrencileri bilgilendiriyoruz. Ayrıca okul yönetimlerine de danışmanlık yapıyoruz. Yılda 10 kadar sivil toplum kuruluşunda da eğitim çalışması vererek bu alanda çalışanları eğitiyoruz. Bu tür evliliklerin genelde mağduru kadınlar. Şu da bilinmeli erkek mağdurlar da var. Bize danışmaya gelenler arasında erkeklerin oranı yüzde 10’dan fazla.”

Zorla Evliliklere Karşı Danışma Merkezi’nin yöneticileri Birgit Hoffmann (solda) Sevilay İnci Kartal ve Sylvia Krenzel, 10 yıl içinde yaklaşık bin 700 kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.